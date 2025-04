Borussia Dortmund: Kommt es zum Hammer-Transfer? Ricken legt die Karten auf den Tisch

Bei Borussia Dortmund wird sich im kommenden Sommer einiges ändern – allen voran der Kader dürfte einen großen Umbruch vor sich haben. Viele BVB-Stars werden den Verein verlassen müssen, einige neue Spieler sollen frischen Wind in die Mannschaft bringen. Zuletzt hielt sich vor allem ein Gerücht hartnäckig.

Verlässt Jamie Gittens Borussia Dortmund nach fünf Jahren? Der Engländer kam 2020 in die Jugend des Revierklubs, ist mittlerweile ein Publikumsliebling bei Schwarz-Gelb. Jetzt reagiert BVB-Boss Lars Ricken deutlich auf die Abgangsspekulationen rund um den Offensiv-Star.

Borussia Dortmund: Gittens-Hammer im Sommer?

Wie sieht die Zukunft von Gittens aus? Geht er? Bleibt er? Diese Fragen stellen sich die BVB-Fans in diesen Tagen. Die Spekulationen rund um den Youngster reißen nicht ab. Auch, weil Gittens selbst bereits eine Entscheidung getroffen haben soll. Laut „Sky“ habe der Engländer den BVB-Verantwortlichen seinen Wechselwunsch bereits mitgeteilt.

So sollen Ricken und Co. schon wissen, dass Gittens nicht über den Sommer hinaus bleiben möchte. Doch ist dem wirklich so? Vor dem Champions-League-Spiel des BVB beim FC Barcelona (0:4) sprach der Borussen-Boss über Gittens. Seine Aussagen sind unmissverständlich.

„Nein, das kann ich klipp und klar so sagen, das stimmt so nicht. Der Junge war schon bei uns im Jugendbereich, da ist ein extrem großes Vertrauensverhältnis gewachsen“, so Ricken über die Gerüchte um den Youngster. Er streitet also deutlich ab, dass Gittens eine etwaige Entscheidung bereits getroffen oder mitgeteilt habe.

Ricken-Aussagen reine Taktik?

„Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem BVB„, machte Ricken klar. Doch ist das vielleicht nur Verhandlungstaktik, um im Sommer eine höhere Ablöse generieren zu können? Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Klubverantwortlicher einige Sachen abstreite, um bei einem möglichen Wechsel mehr Spielraum zu haben.

Nach einer bärenstarke Hinrunde kamen bereits im Winter Gerüchte rund um einen Abgang Gittens‘ auf. Damals soll der BVB knapp 100 Millionen Euro für den Sommer angedacht haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten seien die Westfalen nach der durchwachsenen Rückrunde von dieser Vorstellung jedoch schon deutlich abgerückt. Knapp 60 Millionen könnte der junge Engländer jedoch immer noch bringen.