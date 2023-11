BVB – FC Bayern: Jetzt herrscht bittere Gewissheit! BVB-Star verpasst Klassiker

Es hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angekündigt, nun ist es offiziell. Schwarz-Gelb muss im Topspiel gegen den FC Bayern auf einen wichtigen Akteur verzichten. Er fehlte schon in Frankfurt.

In der Champions League-Partie verletzte sich BVB-Kapitän Emre Can. Seither fällt er aus. Auch im Spitzenspiel gegen den deutschen Rekordmeister wird sein Team ohne den Spielführer auskommen müssen. Er ist für das Spiel gegen den FC Bayern nicht rechtzeitig fit geworden.

BVB – FC Bayern: Kapitän Can fällt verletzt aus

Der ehemalige Bayern-Akteur wird das Spiel gegen seinen Ex-Klub von der Tribüne aus verfolgen müssen. Das bestätigte der Klub mit der offiziellen Mannschaftsaufstellung am Samstagabend.

Während des Champions-League-Spiels vor anderthalb Wochen bei Newcastle United (1:0) hatte der Mittelfeldakteur einen harten Schlag knapp oberhalb des Knies abbekommen und fällt seitdem aus. Die Rückkehr muss nun weiter warten.

Bis zum Spiel in Frankfurt stand er in jeder Partie auf dem Rasen. Nun muss das Team zum zweiten Mal in Folge ohne ihren Kapitän auskommen. Salih Özcan vertritt Can einmal mehr auf der Sechs, Gregor Kobel führt das Team wie schon in Frankfurt als Kapitän aufs Feld.

Reus ist die Tor-Hoffnung des BVB

Während Can fehlt, ist Marco Reus selbstverständlich mit von der Partie. Die BVB-Legende könnte einmal mehr die Schlüsselrolle einnehmen. Kein Spieler hat mehr Tore gegen Bayern-Keeper Manuel Neuer geschossen. Reus traf bisher gegen Bayerns Nummer satte sieben Mal!

Auf dem Weg zum möglichen Heimsieg gegen den Rekordmeister könnte Schwarz-Gelb das ein oder andere Tor von dem Mittelfeldspieler gut gebrauchen. Zuletzt präsentierte sich Reus in einer starken Verfassung. In sieben Bundesliga-Partien in dieser Saison kommt er schon auf vier Torbeteiligungen. Schraubt er diese Zahl gegen den FC Bayern weiter hoch?