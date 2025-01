Borussia Dortmund handelt sich Absage ein – BVB schaut in die Röhre

Borussia Dortmund wartet weiterhin auf Winter-Neuzugang Nummer eins. In den vergangenen Wochen ist so mancher Spieler mit dem BVB in Verbindung gesetzt worden. Doch zum Abschluss sind bisher noch keine Verhandlungen gekommen.

Vor allem aus der Premiere League sind einige Gerüchte ausgekommen. Marcus Rashford, Kevin Schade, Renato Veiga, Oleksandr Zinchenko, Carney Chukwuemeka oder eben Julio Enciso – Borussia Dortmund hatte und hat einige Stars von der Insel auf dem Zettel. Doch nach und nach schwinden die Hoffnungen auf einen Deal mit einem der genannten Spieler.

Borussia Dortmund: Brighton-Youngster bleibt auf der Insel

Lange galt Rashford als absoluter Wunschkandidat der BVB-Bosse. Doch der United-Star soll zum FC Barcelona tendieren und nicht nach Deutschland wechseln wollen. Gleiches gilt für Enciso von Brighton&Hove Albion. Der Offensivakteur aus Paraguay hat dem BVB offenbar abgesagt.

Der BVB soll in der vergangenen Woche ein Angebot für den Youngster abgegeben haben – ob es sich um eine Leihe oder gar einen Kauf gehandelt hat, ist jedoch nicht bekannt. Allerdings soll Schwarz-Gelb direkt abgeblitzt worden sein.

Brighton wolle den Youngster weder fest verkaufen, noch außerhalb Englands verliehen. Somit hat Schwarz-Gelb keine Chance. Und mittlerweile ist klar, wohin er wechseln wird. Ein Premiere-League-Aufsteiger hat laut Fabrizio Romano das Rennen gemacht.

Ipswich holt BVB-Flirt

Statt zu Schwarz-Gelb wird Enciso zu Ipswish Town wechseln. Der 20-jährige Offensivakteur wird für ein halbes Jahr ausgeliehen. Eine Kaufoption soll in dem Leihvertrag nicht verankert worden sein. Im Sommer kehrt der Südamerikaner also sicher zu Brighton zurück.

Der BVB hätte Enciso wohl ohnehin nur per Leihe mit Option geholt. So werden sich Borussen-Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. weiter nach Neuverstärkungen umschauen müssen.