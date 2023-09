Borussia Dortmund: Befürchtungen bewahrheiten sich – BVB muss HIER dringend aufpassen

Nach der 0:2-Niederlage beim Champions-League-Auftakt in Paris werden die kritischen Stimmen rund um Borussia Dortmund immer lauter. Der Saisonbeginn wird immer mehr zum Fehlstart, sowohl das Trainerteam als auch die Mannschaft präsentiert sich derzeit nicht sonderlich gut.

Inmitten der ganzen Kritik werden auch die kritischen Stimmen zu Kapitän Emre Can immer lauter. Besonders sein Führungsstil als neuer Kapitän von Borussia Dortmund wurde zuletzt immer wieder bemängelt. Dabei spielen vor allem seine vielen Gelben Karten eine Rolle.

Borussia Dortmund: Karten-Hagel bereitet Schwarz-Gelb Sorgen

Ganz fünf Gelbe Karten sammelte Can in den bisherigen sechs Pflichtspielen bereits. In vier Bundesliga-Partien sah der Kapitän dreimal den gelben Karton. Neben teilweisen unnötigen Fouls wurde Can auch schon wegen Meckerns verwarnt – unter anderem bei der Niederlage in Paris.

In der vergangenen Saison sammelte Can insgesamt nur 11 Gelbe Karten – nach nur sechs Pflichtspielen sind es nun schon etwa die Hälfte. In der Bundesliga führt Can die Tabelle der meisten Gelben Karten an.

Nur Eintracht-Stürmer Omar Marmoush und Ex-S04-Leihgabe Sepp van den Bergh haben zu diesem Zeitpunkt genauso viele Verwarnungen bekommen wie der BVB-Kapitän. Insgesamt sammelten nur Leverkusen (Zehn), Hoffenheim(Elf), Mainz (Elf) und Wolfsburg (Elf) mehr Gelbe Karten als der BVB (Acht).

Droht dem BVB ein Karten-Problem?

Das könnte für Edin Terzic und seine Mannschaft noch ein Problem werden. Denn schließlich droht Can bei weiteren Karten eine Sperre – und das schon früh in der Saison. Damit würde nicht nur der Kapitän der Mannschaft, sondern auch einer der wichtigsten Spieler beim BVB fehlen. Schließlich verzichtete man darauf, einen Ersatz oder gar einen Konkurrenten für Can zu holen. Mit Salih Özcan hat man lediglich einen Back-Up für die Sechs – und dieser kommt in der laufenden Saison auf magere neun Einsatzminuten.

Um einen gesperrten Ausfall zu vermeiden wird sich der Spielführer von Schwarz-Gelb ab sofort nun also etwas zurückhalten müssen. Als Kapitän ist es zwar seine Pflicht voran zu gehen und für die Mannschaft alles zu geben. In vielen (unnötigen) Gelben Karten sollte sich dies allerdings nicht widerspiegeln.