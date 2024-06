Borussia Dortmund: Abwehr-Star überragt bei der EM – ist ER einer für den BVB?

Mats Hummels und Antonios Papadopoulos sind schon weg, die Zukunft von Niklas Süle und Soumaïla Coulibaly ungewiss. Derzeit hat Borussia Dortmund mit Nico Schlotterbeck lediglich einen Innenverteidiger im Kader, mit dem die Bosse fest planen. Es bedarf mindestens zwei neue Spieler für diese Position.

Auf der Suche nach neuen Innenverteidigern waren die Verantwortlichen von Borussia Dortmund auch die EM 2024 genauestens verfolgen. Schon nach den ersten Spielen kristallisieren sich die ersten interessanten Akteure heraus. So zum Beispiel ein Defensiv-Star der Österreicher.

Borussia Dortmund: Ex-Fortune spielt sich bei EM in den Fokus

Egal ob gegen Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Olivier Giroud oder Marcus Thuram – Kevin Danso nahm es mit jedem der französischen Star-Angreifer auf. Oftmals behielt er die Oberhand. Bei der 0:1-Auftaktniederlage zählte er zweifelsohne zu den besten Spielern auf dem Rasen.

Zweikampf auf dem Boden, sehr präsent in der Luft, dazu ein starkes Aufbauspiel und eine Menge Ruhe am Ball – der 25-Jährige bringt alles mit, was man sich bei einem modernen Innenverteidiger wünscht. Dazu kennt er die Bundesliga bestens.

Der Defensiv-Akteur stammt aus der Jugend des FC Augsburg, spielte mit den Fuggerstädtern in der ersten Bundesliga, mit Fortuna Düsseldorf in Liga zwei. Seit drei Jahren steht er beim RC Lens in Frankreich unter Vertrag. In der vergangenen Saison debütierte er in der Champions League, schied jedoch in der Vorrunde raus.

XXL-Ablöse für Danso nötig?

In den vergangenen Jahren hat sich der Österreicher mit seinen Leistungen immer mehr ins Rampenlicht gespielt. Bei der EM 2024 könnte er nun so richtig auf sich aufmerksam machen. Für den BVB wäre sein Profil mehr als interessant, doch das finanzielle Paket könnte für Schwarz-Gelb eine Mammutaufgabe werden. Bei einem möglichen Transfer wären wohl bis zu 40 Millionen Euro nötig, um ihn aus Lens loszueisen.

Anfang des Jahres waren schon Paris Saint-Germain und der FC Bayern München an Danso interessiert. Doch der Österreicher verlängerte bei RC Lens bis 2027. Bei weiteren starken Leistungen im Rahmen der EM dürfte ein Sommerwechsel aber wohl wieder näher rücken.