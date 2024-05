Borussia Dortmund: Deutliche Finalansage von Terzic – „Wir sind nicht zufrieden“

So langsam dürfte auch bei Edin Terzić das Kribbeln losgehen. In wenigen Tagen wartet das größte Spiel des Jahres für Borussia Dortmund und das größte Spiel seiner bisherigen Trainerkarriere. Mit dem Endspiel der Königsklasse gegen Real Madrid (Samstag, 01. Juni, 21 Uhr) wartet der vorläufige Höhepunkt seiner Laufbahn.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel am Dienstag (28. Mai) zeigte sich der Trainer von Borussia Dortmund enorm fokussiert. Terzic hat die klare Marschroute für die Partie ausgegeben und eine deutliche Ansage gemacht.

Borussia Dortmund: „Dann musst du halt die Champions schlagen“

Die Ausgangslage vor dem Endspiel ist klar: Real geht als großer Favorit in das Spiel in London. Die Madrilenen verfügen über enorme CL-Erfahrung. Gleich achtmal konnten die Königlichen den Henkelpott gewinnen – Spieler wie Toni Kroos oder Luka Modrić könnten die Königsklasse bereits fünfmal gewinnen.

Seit 40 Jahren hat Real kein großes Finale mehr verloren – die Anzeichen könnten aus BVB-Sicht besser sein. Doch davon möchte Terzić nichts wissen. „Unser Ziel war es nicht, sich für das Finale zu qualifizieren, sondern unser Ziel ist es, die Champions League zu gewinnen. Und dafür musst du nun mal die Champions und die Besten schlagen“, machte Terzic deutlich.

„Schon vor der Saison lag die Wahrscheinlichkeit, dass die den Titel gewinnen, bei rund 50 Prozent. Aber das zählt alles nicht. Es ist ein Spiel und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in einem Spiel alles möglich ist. Wenn jemand gezeigt hat, dass man in einem Spiel viel erreichen kann, dann sind wir das gewesen“, so der 41-Jährige weiter – eine klare Ansage an die Königlichen.

„Ist verdammt lange her“

Für Terzic gibt es nur eine Devise: den Henkelpott zu holen. „Wir sind nicht zufrieden damit, einfach nur im Finale zu stehen. Wir wollen den Pott jetzt auch nach Dortmund holen. So nah dran waren wir lange nicht mehr. Es ist verdammt lange her“, so der BVB-Coach.

„Es wartet der absolute Endgegner. Wir brechen alles auf dieses eine Spiel runter. Es wird Zeit, dass auch diese Serie von Real Madrid, acht Spiele, acht Siege in Finalspielen, mal endet“, ergänzte Terzic.