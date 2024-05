Borussia Dortmund: Star nach Finaleinzug völlig aus der Fassung – „Gibt keinen Grund“

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League! Der BVB erlebt eine magische Nacht in Paris, gewinnt mit 1:0 und fährt nach London. 11 Jahre nach dem verlorenen Finale kehrt man nach Wembley zurück – was für eine Geschichte!

Die BVB-Akteure sind nach dem Spiel völlig eskaliert, sind mehrfach in die Kurve zu den Fans gerannt und haben sich gebührend feiern lassen. Vor allem zwei Spieler von Borussia Dortmund sind so richtig abgegangen – Neuzugang Marcel Sabitzer und Siegtorschütze Mats Hummels.

Borussia Dortmund: „Was ganz Besonderes mit diesem Club“

Der Österreicher ist vor der Saison von den Bayern gekommen und steht nun mit dem BVB im Königsklassen-Endspiel. „Es ist verrückt. Mir fehlen die richtigen Worte. Die Emotionen sind da, die Gänsehaut. Wir hatten einen Traum und wir haben es geschafft – wir fahren nach London“, so der Mittelfeld-Akteur, der mit seinen starken Leistungen einen großen Anteil an diesem Erfolg hat.

„Es ist etwas Besonderes mit diesem Club. Vor der Saison hatten wir einen Traum. Jeder hat unsere Gruppe die Todesgruppe genannt. Es war ein harter Weg, aber wir haben es geschafft. Die Fans sind so glücklich“, ergänzte der 30-Jährige, für den es das erste CL-Finale sein wird.

BVB-Kapitän Emre Can stand schon einmal im Finale, gewann den Henkelpott sogar schon – mit den Bayern gegen Schwarzgelb. Der 30-Jährige ließ seinen Gefühlen nach dem Spiel freien Lauf. „Ich bin sehr stolz, Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Ich bin gerührt, es ist unglaublich, was wir in dieser Champions-League-Saison geschafft haben. Wir haben alle den Traum, das zu gewinnen. Es fehlt nur noch ein Schritt, wir stehen im Finale“, so Can.

„Kein Grund, nicht daran zu glauben“

Ein Sieg ist der BVB noch vom ganz, ganz großen Coup entfernt. Siegtorschütze und Man of the Match Mats Hummels ist mehr als nur überzeugt davon, dass Schwarzgelb das Ding letztlich nach Dortmund holen kann. „Wir werden, egal gegen wen, auf einen sehr starken Gegner treffen. Aber wir glauben alle daran. Es gibt für uns gar keinen Grund, nicht daran zu glauben, das Finale zu gewinnen“, so der Innenverteidiger, der schon 2013 in London dabei war.

Neben den Spielern konnte auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke noch nicht glauben, was seine Mannschaft geschafft hat. „Ich freue mich natürlich unheimlich. Eine geile Geschichte. Ich bin für meine Verhältnisse komplett euphorisch. Heute wird es mehr als nur ein Glas Wein geben“, verriet Watzke. Ganz BVB ist in Feierlaune – und das völlig zu Recht!