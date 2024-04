Borussia Dortmund vor CL-Kracher in großer Sorge – BVB bangt um Leistungsträger

Die Generealprobe für das Champions League-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain (Mittwoch, 01. Mai, 21 Uhr) ist gründlich in die Hose gegangen. Der BVB verlor in Leipzig mit 1:4. Doch das war nicht die einzige schlechte Nachricht für Schwarz-Gelb.

Denn mit Blick auf das vorzeitige Saison-Highlight gegen Paris bangt Borussia Dortmund um den Einsatz eines Leistungsträgers. In Leipzig fehlte Ian Maatsen aufgrund einer Gelbsperre. Doch in der Champions League droht der verletzungsbedingte Ausfall.

Borussia Dortmund gegen Paris ohne Maatsen?

Maatsen ist einer der besten Transfers der laufenden Saison. Der Niederländer kam im Januar auf Leihbasis vom FC Chelsea. Von Beginn an war er ein enorm wichtiger Teil des Teams. Der 22-Jährige ist auf der linken Defensivseite gesetzt.

Wie BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:4 gegen RB Leipzig in der Mixed Zone verriet, laboriert der Linksverteidiger derzeit an muskulären Problemen. Man habe laut Kehl aber „noch Hoffnung, dass das alles klappt“. Schon seit dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen hat Maatsen an den Beschwerden zu knabbern.

Ein Ausfall wäre für Schwarz-Gelb enorm bitter. Maatsen ist sowohl defensiv als auch offensiv enorm wichtig. Erst im Viertelfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid (4:2) erzielte er ein Treffer und ebnete den Weg ins Halbfinale.

Sommer-Abgang oder langfristiger Verbleib?

Mit seinen Leistungen hat er sich bereits nach wenigen Monaten tief in die Herzen der BVB-Fans gespielt. Viele Borussen dürften sich wünschen, dass der Niederländer auch über den Sommer hinaus in Dortmund bleibt. Allerdings ist der Linksverteidiger ohne Kaufoption ausgeliehen.

Der BVB würde Maatsen gerne behalten, müsste für einen festen Wechsel allerdings tief in die Tasche greifen. In seinem Vertrag bei Chelsea soll eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 bis 35 Millionen festgeschrieben sein. Die Konkurrenz bei einer Verpflichtung ist jedoch groß – viele Top-Klubs haben bereits die Fühler ausgestreckt.