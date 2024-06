Ex-BVB-Star rührt Fans zu Tränen – „Einfach außergewöhnlich“

Alles ist angerichtet! Borussia Dortmund trifft auf Real Madrid und kämpft um die Krone des europäischen Vereinsfußballs. Auch viele Ex-Spieler des BVB schauen selbstverständlich auf das Spiel in London.

So äußerte sich Marc Bartra wenige Stunden vor Anpfiff des CL-Showdowns per Social Media zu Wort. Der Spanier hatte eine recht kurze, aber sehr intensive Zeit bei Borussia Dortmund. In London wäre er sehr gerne dabei gewesen.

Ex-BVB-Star Bartra richtet sich vor CL-Kracher an die Fans

Bartra stand von Juli 2016 bis Januar 2018 beim BVB unter Vertrag. Insgesamt absolvierte er 51 Partien für Schwarz-Gelb. Im Mittelpunkt seiner Zeit stand jedoch der Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus im April 2017. Er war einer der Spieler, die es am härtesten erwischt hatte. Knapp vier Wochen fiel er aufgrund einer Armverletzung damals aus.

Seither ist die Verbindung zwischen Bartra und dem BVB eine ganz besondere – daher richtet er sich nun vor dem größten Spiel der Westfalen seit über 12 Jahren an die schwarz-gelbe Fangemeinde. „Lieber BVB, liebe BVB-Fans. Präsident Watzke hat in einem Interview meine Einladung des BVB zum Finale öffentlich gemacht. Ich bin unendlich dankbar, es ist eine große Geste. Seitdem ich Dortmund verlassen habe, fühle ich mich vom Verein und den Fans weiterhin sehr geliebt“, so der Spanier.

„Es ist einfach ein außergewöhnlicher, familiärer und ganz besonderer Verein, den ich sehr schätze und den Kampf um den Gewinn der zweiten Champions League in der Vereinsgeschichte gerne intensiv begleitet hätte“, heißt es in Bartras Statement weiter.

Bartra muss London-Einladung absagen

Trotz offizieller Einladung des BVB konnte Bartra die Reise nach London jedoch nicht antreten. Der Grund: Seine Reha. „Ich werde nicht in London sein können, da ich mich nicht nur in der letzten Phase meiner Genesung befinde und heute Morgen trainiert habe, sondern auch bereits zugesagt habe, am 1. Juni an der Hochzeit eines großartigen Freundes und Teamkollegen teilzunehmen“, so der Ex-Borusse. Der 33-Jährige musste sich einer Operation an der Achillessehne unterziehen. Seit Oktober fehlt der Innenverteidiger verletzt.

„Aber aus der Ferne werde ich unterstützen und hoffentlich bald wieder ein BVB-Spiel live verfolgen können. Viel Glück, einmal Borusse, immer Borusse!“, heißt es abschließend. Worte, die sicherlich aus dem Herzen kommen – gerade als Ex-BVB und Ex-Barcelona-Spieler.