Borussia Dortmund: Erwischt! Ex-BVB-Star mischt bei Fanmarsch mit

Geht es auf Reisen, folgen die Fans von Borussia Dortmund stets mit großer Anzahl. So war es auch in Madrid, als der BVB bei Atlético Madrid im Viertelfinale der Champions League zu Gast war. Mit einem großen Fanmarsch gingen die Borussen geschlossen zum Stadion.

Schon in der Innenstadt machten die Fans von Borussia Dortmund richtig Krach. Viele der mitgereisten BVB-Anhänger waren Teil des Fanmarsches – so auch Ex-Profi und Fan-Liebling Kevin Großkreutz, wie ein Video auf „X“ zeigt.

Borussia Dortmund: Großkreutz inmitten der BVB-Fans

Kaum ein Spieler hat sich schon während seiner aktiven Karriere so sehr mit dem BVB identifiziert wie Großkreutz. Der gebürtige Dortmunder ist seit Kindestagen an Borusse, spielte sechs Jahre für die Profis von Schwarz-Gelb und wurde unter anderem zweimal deutscher Meister mit den Westfalen.

Doch auch nach seiner Profi-Karriere zeigt er seine Liebe für seinen Herzensverein immer wieder – nicht mehr auf dem Rasen, sondern auf den Rängen. Der ehemalige Akteur ist immer wieder in den Fan-Kurven sämtlicher Stadien zu sehen, wenn der BVB spielt.

Auch in Madrid war der 35-Jährige mit von der Partie. Gemeinsam mit den anderen BVB-Fans heizte er sich schon in der Stadt für das Spiel ein. Dabei ging er ganz vorne weg, lief in der zweiten Reihe.

Großkreutz lässt Fanfreundschaft aufleben

Mit einem Dosenbier inmitten der aktiven Fanszene: Es ist nicht das erste Mal, dass Großkreutz so zu sehen ist. Und dennoch dürfte es für die BVB-Fans jedes Mal aufs neue ein besonderer Anblick sein. Mit dabei war auch ein Schal des 1. FC Köln – ein Zeichen der Freundschaft zwischen dem Effzeh und BVB.

Großkreutz zeigt stets, dass er auch den Effzeh supportet. So war er beim letzten Aufeinandertreffen beider Klubs im Signal Iduna Park jeweils eine Halbzeit auf der Südtribüne und eine Hälfte im Gästeblock.