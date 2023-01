Borussia Dortmund: Tinte unter Moukoko-Vertrag trocken? „Hundertprozentige Klarheit ist noch nicht da“

Auf diesen Moment fiebert der Verein seit Monaten hin. Schon seit Längerem ringen Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko um einen neuen Vertrag. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft am Ende der Saison aus. Das Mega-Juwel wäre ablösefrei auf dem Markt.

Ungern hätte Borussia Dortmund seinen Stürmer ohne Ablöse verloren, aber auch aus sportlicher Sicht will man ihn halten. Jetzt sieht alles nach Klarheit aus – oder doch nicht? Edin Terzic äußert sich auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel.

Borussia Dortmund: Detail fehlt

Youssoufa Moukoko sagt „Ja“ zum BVB – so war es am Donnerstag (19. Januar) plötzlich zu lesen. Nach beinahe ewigem Poker scheint das Ultimatum von Sportdirektor Sebastian Kehl gefruchtet zu haben. Der 18-Jährige nimmt das Angebot wohl an und würde sich damit bis 2026 an die Schwarz-Gelben binden.

Seither hoffen die Fans von Borussia Dortmund minütlich darauf, dass der Verein es endlich offiziell macht. Allerdings fehlt noch ein entscheidendes Detail: die Unterschrift. „Eine hundertprozentige Klarheit ist noch nicht da“, kommentierte Trainer Terzic die Personalie am Freitag (20. Januar) – allerdings mit einem breiten Grinsen.

BVB ist sich sicher

Es wird deutlich, dass bei Borussia Dortmund trotzdem niemand mehr fürchtet, dass die Verhandlungen noch scheitern. „Aber wir freuen uns natürlich, dass es jetzt zeitnah Klarheit geben wird“, meint Terzic und bestätigt damit die nahende Vertragsunterzeichnung. Diese soll noch vor dem Augsburg-Spiel vonstattengehen – und dann vielleicht sogar im vollen Stadion verkündet werden.

Terzic selbst war die Freude anzusehen, gilt er gemeinhin als großer Fan und Förderer Moukokos. „Youssoufa ist ein Spieler, der so viel Potenzial mitbringt, der noch lange nicht fertig ist und sich hier seit Jahren stetig weiterentwickelt“, lobt er.

Borussia Dortmund: Welche Rolle spielt Moukoko?

Und trotzdem bleibt die Frage, welche Rolle Moukoko künftig spielen wird. Mit Sebastien Haller ist die eigentliche Sturmspitze des BVB endlich wieder gesund. Der Zugang aus Amsterdam glänzte im Testspiel gegen Düsseldorf gleich mit einem Hattrick.

Moukoko wird bei Borussia Dortmund sicher nicht verlängern, um drei Jahre die Nummer 2 zu sein. Doch Terzic wird einen Plan verfolgen. Schließlich sagt er auch: „Ich bin glücklich um jeden Tag, den ich mit Youssoufa arbeiten darf.“