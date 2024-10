Borussia Dortmund: Eklat um Moukoko – Fans rasten komplett aus

Mit vier Torbeteiligungen in sechs Spielen konnte Youssoufa Moukoko bei Nizza bereits für ordentlich Furore sorgen. In der französischen Liga kommt er vorrangig als Ersatzspieler zum Einsatz, in der Europa League stand die Leihgabe von Borussia Dortmund zweimal in der Startelf.

Zuletzt gab es um seine Person eine Menge Aufregung. Er selbst war daran aber nur bedingt beteiligt: Während des Spiels zwischen Nizza und Paris Saint-Germain, in dem Moukoko in der 77. Minute eingewechselt wurde, gab es einen Spruch des Kommentators, der die Fans – unter anderem von Borussia Dortmund – ausflippen ließ.

Borussia Dortmund: DAZN-Kommentator schockt Fans

Youssoufa Moukoko wurde am 20. November 2004 geboren. Das belegen in Deutschland anerkannte Dokumente. In der Vergangenheit gab es aber immer wieder große Diskussionen um das Alter des Stürmers.

Diese Thematik ist nun wieder aufgekommen und lässt die Gemüter vieler Fans kochen. Grund dafür ist eine Aussage des DAZN-Kommentators Stefan Galler. „Da kommt Youssoufa Moukoko. 19 Jahre alt, zumindest laut offiziellen Quellen“, sagte Galler im Rahmen der Einwechslung Moukokos.

++ Borussia Dortmund verkündet es: Ex-BVB-Star vor Hammer-Rückkehr ++

Dieser Spruch machte die Fans fassungslos und sorgte in den sozialen Medien für eine Menge Empörung. „Sag mal DAZN, was stimmt mit eurem Kommentator nicht? ‚Moukoko, 19 Jahre alt, zumindest laut offiziellen Quellen.‘ Widerliche Aussage! Mir fehlen echt die Worte“, schrieb ein Nutzer auf „X“. „Unter aller Sau“, wütete ein anderer.

BVB-Fans mit klarer Forderung an DAZN

Schon in der Vergangenheit haben die BVB-Fans ihren Schützling in dieser Thematik bestmöglich unterstützt. Auch dieses Mal springen sie Moukoko zur Seite und stellen sich vor ihn: Die Fans fordern eine Erklärung samt Entschuldigung von DAZN. Bislang hat sich der Streaminganbieter allerdings noch nicht dazu geäußert.

Weitere News:

Moukoko und Nizza trennten sich 1:1 von PSG und sammelten so einen Punkt. Derzeit rangiert OGC auf Platz neun.