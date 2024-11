Borussia Dortmund: Moukoko-Debakel setzt sich fort – ist bald alles aus und vorbei?

Von dieser Leihe haben sich ALLE Beteiligten mehr erhofft: Youssoufa Moukoko wollte Borussia Dortmund in dieser Saison verlassen, weil er keine Perspektive auf Einsätze gesehen hatte. Schließlich verpflichtete der BVB mit Maximilian Beier und Serhou Guirassy zwei Top-Stürmer.

So wurde die Leihe zu OGC Nizza verkündet. Dort kassiert Moukoko einen Rückschlag nach dem anderen. Dem Leihstürmer von Borussia Dortmund droht jetzt ein Debakel. Es droht nämlich das bittere Aus. Auch der BVB schaut genau hin.

Borussia Dortmund: Nächster Rückschlag für Moukoko

Es fing doch eigentlich alles so hoffnungsvoll an: Beim 8:0-Sieg gegen St.-Ettiene Anfang September erzielte Moukoko einen Doppelpack und bereitete noch einen Treffer vor. Nizza war begeistert, Borussia Dortmund rieb sich schon die Hände. Schließlich wurde in der Leihe eine Kaufoption vereinbart, die dem BVB eine satte Ablösesumme bringen sollte.

Seitdem hat sich aber viel verändert. Moukoko kann nicht mehr überzeugen und wartet auf das dritte Tor im Nizza-Trikot. Die Einsatzminuten werden zudem immer weniger. Zuletzt saß er sogar in drei Ligaspielen die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Gegen Stade Brest durfte er für eine Minute ran.

Deutlich mehr Spielzeit bekommt er in der Europa League – und ausgerechnet da läuft es noch miserabler. Nach fünf Spielen steht Nizza vor dem Aus! Drei Niederlagen kassierte der französische Klub, zwei Spiele endeten in einem Unentschieden.

Es droht das bittere Aus

In der Europa-League-Tabelle steht Nizza mit nur zwei Punkten auf dem vorletzten Platz. Bei noch drei verbleibenden Spielen ist ein direktes Weiterkommen ins Achtelfinale sehr unwahrscheinlich. Bis zu den Playoff-Plätzen sind es immerhin fünf Zähler, die Moukoko und Co. aufholen müssen. Ansonsten droht das bittere Aus im internationalen Wettbewerb. Ob der Stürmer von Borussia Dortmund bis dahin überhaupt noch bei Nizza spielt?

