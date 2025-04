Borussia Dortmund nimmt Top-Juwel ins Visier! Schlägt der BVB erneut in Südamerika zu?

Seit eh und je steht Borussia Dortmund dafür, junge Juwele aus dem Ausland zu holen und zu Top-Stars zu formen. In den vergangenen Monaten ist diese Strategie ein wenig abhanden gekommen, doch mit Blick auf den kommenden Sommer möchte man diesbezüglich wohl wieder angreifen.

Mit Justin Lerma hat sich Borussia Dortmund bereits im letzten Jahr die Dienste eines jungen Südamerikaners gesichert. Der Venezolaner wird 2026 zum BVB stoßen. Und auch ein anderes Top-Talent aus Südamerika könnte den Weg nach Deutschland finden.

Borussia Dortmund: Argentinien-Juwel für den BVB?

Wie „Sky“ berichtet, soll Schwarz-Gelb großes Interesse an Alvaro Montoro haben. Der junge Argentinier gehört zu den größten Juwelen des Landes und macht bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam. Der 17-Jährige stürmt in der ersten argentinischen Liga für Velez Sarsfield.

Der flinke Angreifer ist trotz seiner 17 Jahre schon Stammspieler in der ersten Liga, ihm wird eine große Zukunft versprochen. In der laufenden Saison sammelte er zwei Torbeteiligungen in zwölf Partien. Achtmal stand er in der Startelf.

Der Vertrag des Youngsters in seiner Heimat läuft noch bis zum Ende des Jahres, könnte im Sommer also durchaus zum Schnäppchen werden. Allerdings hat nicht nur der BVB ihn auf dem Zettel, andere Top-Klubs lauern ebenfalls.

BVB bekommt prominent Konkurrenz

Denn wie „Sky“ berichtet, soll auch Bayer Leverkusen ein Auge auf Montoro geworfen haben. Demnach sollen der BVB und die Werkself die Entwicklung des Juwels in den kommenden Wochen genauestens beobachten. Ob einer der beiden Klubs dann im Sommer zuschlägt?

Im Juni 2024 debütiert der Stürmer schon für die U20-Nationalmannschaft seines Landes. Seither wartet er auf eine weitere Nominierung. Geht er im Sommer den Schritt nach Deutschland? In den kommenden Tagen und Wochen könnte die Personalie noch richtig interessant werden.