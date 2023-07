Bislang hat Borussia Dortmund lediglich zwei Transfers getätigt: Ramy Bensebaini und Felix Nmecha sind neu im Team von Trainer Edin Terzic. Weitere Neuzugänge sollen aber noch folgen.

Während Sportdirektor Sebastian Kehl weiter auf der Suche nach neuen Spielern für Borussia Dortmund ist, rüstet die Konkurrenz in der Bundesliga mächtig auf. Jetzt gibt es beim FC Bayern sogar bald einen Hammer-Transfer!

Borussia Dortmund: Hammer-Transfer bei den Bayern

Die zwei Neuzugänge sind bei Borussia Dortmund noch lange nicht genug. Kehl betonte, dass noch weitere Transfers getätigt werden. Das erhoffen sich die BVB-Fans auch, die immer wieder neidisch auf die Konkurrenten RB Leipzig und zuletzt Bayer Leverkusen schauen, die sich mit namhaften Spielern verstärken und noch werden. Jetzt hat auch der Erzrivale aus München losgelegt.

Erstmals werden die Bayern in diesem Sommer Geld in die Hand nehmen. Wie der „Kicker“ berichtet, ist der Wechsel von Min-Jae Kim aus Neapel in trockenen Tüchern. Den Transfer des Südkoreaners wird der FC Bayern in den kommenden Tagen offiziell verkünden.

BVB-Rivale FC Bayern hat Min-Jae Kim verpflichtet. Foto: IMAGO/Gruppo LiveMedia

Für den 1,90 Meter großen Nationalspieler, der zum besten Verteidiger der vergangenen Serie-A-Saison gewählt wurde, zahlt der deutsche Rekordmeister 50 Millionen Euro! In München wird Kim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschreiben.

BVB schaut genau hin

Bei diesem Hammer wird Borussia Dortmund ganz genau hinschauen. Schließlich wird der FC Bayern, wie in den vergangenen zehn Jahren, die Mannschaft sein, die es zu schlagen gilt. Hauchdünn verpassten es die Schwarzgelben in der vergangenen Spielzeit, sich die deutsche Meisterschaft zu holen. Am letzten Spieltag verspielte es der BVB selbst.

Und wie sieht es jetzt bei den Dortmundern auf dem Transfermarkt aus? Namen fallen immer wieder, geholt wurden bislang aber nur Felix Nmecha und Ramy Bensebaini. Geplatzt sind dagegen zwei schon sicher geglaubte Transfers von Edson Alvarez und Ivan Fresneda. Bis zum 1. September hat Sebastian Kehl aber noch Zeit, weitere Spieler zu verpflichten.