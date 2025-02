Borussia Dortmund: „Peinliche“ Aktion – Tullberg bekommt sein Fett weg

Borussia Dortmund kann es doch noch! Schwarz-Gelb siegt nach einem harten Kampf in der zweiten Hälfte mit 2:1 beim 1. FC Heidenheim. Es ist der erste Bundesliga-Sieg im Jahr 2025. Für Interimscoach Mike Tullberg war es eine nahezu perfekte Woche: 2:2 gegen Bremen, 3:1 gegen Donezk in der Champions League und nun 2:1 in Heidenheim.

Nach Abpfiff der Partie brachen bei dem Dänen alle Dämme, bei dem Interimscoach von Borussia Dortmund war pure Ekstase angesagt. Bei zwei Ex-Profis und Sky-Experten kam das jedoch alles andere als gut an.

Borussia Dortmund: Tullberg flippt nach Abpfiff komplett aus

Das Spiel war keine fünf Sekunden abgepfiffen, da rannte Tullberg schon in die Kurve, jubelte exzessiv und ließ den Auswärtsblock so ausrasten. Der U19-Coach ballte die Fäuste, riss die Arme nach oben und zeigte, wie viel ihm dieser Erfolg ihm bedeutete.

„Ich freue mich einfach für den Klub und für den Verein, ich bin schon sehr lange hier. Solche Explosionen sieht man auch bei der U19, aber da schauen eben nicht so viele hin“, erklärte er gegenüber „Sky“ zu seinem Jubel-Run.

++ BVB: Tullberg-Ekstase nach Zittersieg! Diese Szenen sprechen Bände ++

Das sei seine Art und er wollte den Fans so etwas zurückgeben. Die BVB-Fans feierten ihn dafür ab. Denn Fakt ist: Solche Szenen hat man bei Schwarz-Gelb schon lange nicht mehr gesehen. Bei anderen kam diese Aktion jedoch alles andere als gut an.

Sky-Experten nehmen Tullberg auseinander

Didi Hamann ist bekannt dafür, seine Meinung deutlich zu machen und das auszusprechen, was viele manchmal nicht hören wollen. Dies hat er auch in der Causa Tullberg getan. „Er hat immer wieder gesagt, dass es ihm nicht um sich gehe. Und alles, was er zuletzt gesagt hat, hat er heute widerlegt. Denn als ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht ‚Ja, doch, es geht wohl um dich‘. Ich fand diese Aktion peinlich“, so der Sky-Experte. Auch Erik Meijer konnte mit der Szene des BVB-Coach nicht viel anfangen. „Maßlos übertrieben“, so der Niederländer.

Weitere News:

„Ich dachte, dass er die zwei Tore geschossen hat, als ich das gesehen habe. Da habe ich einfach kein Verständnis für. Er sagt die richtigen Worte, handelt aber anders. Das geht einfach nicht“, legte Hamann nach!