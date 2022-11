Borussia Dortmund: Karriere-Ende im Sommer? Jetzt spricht Mats Hummels

Im kommenden Sommer laufen bei Borussia Dortmund acht Verträge aus. Sportdirektor Sebastian Kehl wird sich also Gedanken machen müssen, welchen BVB-Stars er ein neues Vertragsangebot unterbreitet und welche der Klub ablösefrei ziehen lässt.

Einer der Spieler, die im kommenden Sommer ohne gültigen Arbeitsvertrag dastehen, ist Mats Hummels. Nun hat sich der Innenverteidiger zu seiner Zukunft bei Borussia Dortmund geäußert.

Borussia Dortmund: Hummels spricht über Verlängerung

In einer Medienrunde des BVB während dessen Asienreise hat Mats Hummels deutliche Worte gefunden. „Um ehrlich zu sein, bin ich mit der aktuellen Situation sehr zufrieden. Ich kann es genießen, fit und gesund zu sein. Ich bin froh Fußball zu spielen und mich auf das Spiel und meine Leistung zu konzentrieren“, erklärt der 33-Jährige.

Im Anschluss machte der Verteidiger dann deutlich, dass es noch keinen genauen Zeitraum für die anstehenden Vertragsverhandlungen geben würde. „Alles andere entscheide ich nicht jetzt oder in den kommenden Wochen, aber irgendwann im nächsten Jahr“, meinte Hummels dann.

Borussia Dortmund: Verlängerung oder Karriereende?

Schaut man auf die Leistungen von Hummels in den letzten Wochen und Monaten dürfte sich nicht die Frage stellen, ob der BVB den Vertrag mit Hummels verlängern möchte, sondern zu welchen Bedingungen. Aufgrund seines Alters wird der Innenverteidiger höchstwahrscheinlich einiges an Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen, sofern er seinen Vertrag bei den Dortmundern verlängert. Auch der Punkt Spielzeit dürfte entscheidend werden.

Mehr News:

Es gilt als wahrscheinlich, dass sich die beiden Parteien trotz dieser kleineren Streitpunkte einig werden dürften. Sollten sich Verein und Spieler allerdings am Ende doch gegen eine weitere Zusammenarbeit entscheiden, steht auch ein Karriereende des 33-Jährigen im Raum. Dieses hatte seine Mutter erst kürzlich befeuert, als sie vor dem WM-Auftakt der Deutschen gegen Japan meinte, dass sie sich die Spiele angeschaut hätte wenn ihr Sohn dabei gewesen wäre, „weil es seine letzte Saison ist“. Eine Entscheidung über die Zukunft von Mats Hummels ist allerdings noch nicht gefallen.