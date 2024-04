Borussia Dortmund: Ohne Hummels gegen PSG? Jetzt spricht Terzić

Als wäre die Pleite bei RB Leipzig (1:4) nicht schon schlimm genug, gab es auch große Sorgen bei Borussia Dortmund. Innenverteidiger Mats Hummels musste beim peinlichen Auftritt des BVB verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Ein großer Schock für Borussia Dortmund kurz vor dem Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Fällt der Leistungsträger jetzt aus? Cheftrainer Edin Terzić gibt ein Verletzungsupdate.

Borussia Dortmund: Ohne Hummels gegen PSG?

Ein wichtiges Spiel verloren, das nächste wichtige Spiel steht bevor: Vor Borussia Dortmund stehen wegweisende Tage. Die Generalprobe für das Duell gegen PSG in der Champions League ist jedenfalls schon mal in die Hose gegangen. Bei RB Leipzig setzte es eine peinliche 1:4-Klatsche.

Zu allem Überfluss musste auch noch Innenverteidiger Mats Hummels verletzt aus. Der Weltmeister von 2014 habe eine Platzwunde am Schienbein erlitten, als er den Ball von Leipzigs Xavi Simons wegnehmen wollte. Mit Blick auf den Halbfinal-Kracher gegen PSG am Mittwoch (1. Mai, 21 Uhr) zeigte sich Cheftrainer Terzić allerdings optimistisch.

„Er sah jetzt schon deutlich besser aus, sodass wir davon ausgehen können, dass es für Mittwoch kein Problem darstellen wird“, so der BVB-Coach. Nach 51 Minuten war das Spiel für Hummels schon beendet. Viele Fans rechneten damit, dass es sich nur um eine Vorsichtsmaßnahme handelt.

BVB nach Pleite bedient

Ob Hummels dann tatsächlich gegen PSG spielen wird, zeigt sich dann in den kommenden Tagen, wenn Borussia Dortmund sich auf die Partie vorbereitet. In Leipzig fehlten bereits die gesperrten Emre Can und Ian Maatsen. Beide werden gegen Paris definitiv zurückkehren. Der zuletzt überragende Marcel Sabitzer war aufgrund eines Infekts angeschlagen und kam gegen RB nicht zum Einsatz. Auch hier ist davon auszugehen, dass er im Hinspiel spielen kann.

Mit so einer Leistung wie in Leipzig wird der BVB keine Chance haben, das weiß auch der BVB. Sportdirektor Sebastian Kehl will die Niederlage allerdings nicht überbewerten. „Jetzt haben wir erstmal das Spiel heute zu verarbeiten“, sagte Kehl. Und weiter: „Dann werden wir mit allem, was wir haben, uns gegen PSG am Mittwoch stemmen. Und dafür brauchen wir eine gute Stimmung. Wir brauchen am Ende eine Euphorie von außen. Wir brauchen unser Stadion. Wir brauchen Schwarz und Gelb.“