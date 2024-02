Borussia Dortmund: Hoffnung geplatzt – Talent soll BVB wohl verlassen

Zahlreiche Talente unterschreiben bei Borussia Dortmund, in der Hoffnung, hier den Durchbruch zu schaffen. Seit Jahren gilt der BVB als eine der besten Talentschmieden in Europa. Diesem Ruf folgte auch der damals 17-jährige Marian Kirsch.

Er wechselte 2021 in die Nachwuchsabteilung (hier mehr über ein Juwel lesen) von Borussia Dortmund und konnte dort auch prompt die A-Jugend-Meisterschaft feiern. Ein Weg nach ganz oben schien plötzlich möglich. Doch mittlerweile sind die Hoffnungen geplatzt. Eine Trennung im Sommer scheint unausweichlich.

Borussia Dortmund: Mega-Konkurrenz

Die Situation im Tor des BVB ist seit einigen Jahren klar. Seit Gregor Kobel ins Ruhrgebiet kam, ist er die klare Nummer 1 bei den Profis. Nummer 2 Alexander Meyer vertritt den Stammkeeper aktuell erneut mit guten Leistungen, behält dadurch seinen „Vize-Platz“.

Richtig spannend wird es beim Blick auf die Nummer 3. Diesen Platz hat für gewöhnlich der Stammkeeper der U23 inne. Und genau um diesen Platz muss Kirsch seit dem Winter mit gleich vier weiteren Konkurrenten kämpfen.

Denn die U23 setzt auf Torwart-Masse. Marcel Lotka führt das Quintett derzeit an. Er steht auch in der Champions League regelmäßig im Profi-Kader, schielt auf seine Chance, sollte der Tag des Kobel-Abgangs kommen. Dahinter gibt es mit Silas Ostrzinski und eben Kirsch zwei Juwelen aus der eigenen Jugend. Und zusätzlich kamen mit Tiago Estêvão und Leon Klußmann in dieser Saison noch zwei weitere Keeper hinzu.

Kirsch erlitt bittere Verletzung

Die Aussicht auf Einsatzzeit war also ohnehin rar gesät. Und dann zog sich Kirsch im vergangenen Herbst auch noch einen Fingerbruch zu, woraufhin er den Rest des Jahres ausfiel. Seine Situation und Position haben sich also deutlich verschlechtert.

Da sein Vertrag im Sommer ausläuft, deutet alles auf eine Trennung hin. Das untermauert nun auch ein Bericht der „Ruhr Nachrichten“, der zu dem Schluss kommt, dass der Abgang längst beschlossene Sache sei.

Die Hoffnung, es bei Borussia Dortmund nach ganz oben zu schaffen, dürfte also geplatzt sein. Wie es für Kirsch, der in der Jugend von Hannover 96 ausgebildet wurde, weitergeht, bleibt offen.