Borussia Dortmund: Alle Dämme brechen! Es trifft das ein, was sich alle gewünscht haben

Es sollte ein emotionaler Tag werden – und er ist auch genauso eingetroffen. Borussia Dortmund empfing am letzten Bundesliga-Spieltag Absteiger Darmstadt, bei dem es zum Abschied von Marco Reus kam. Es war das letzte Heimspiel der Klub-Legende im Signal-Iduna-Park.

Neben einem Sieg hatten die Fans von Borussia Dortmund nur einen einzigen Wunsch. Dieser ist in Erfüllung gegangen. Im Dortmunder Stadion brachen anschließend alle Dämme.

Borussia Dortmund: Emotionale Szenen!

Der ganze Fokus lag am Samstag (18. Mai) auf Marco Reus. Der BVB-Star absolviert gegen Darmstadt 98 sein letztes Heimspiel für Borussia Dortmund. Schon vor Anpfiff wurde er emotional vor der Südtribüne verabschiedet und bekam von den Verantwortlichen auch noch einige Geschenke (hier mehr dazu).

Anschließend gab es eine XXL-Choreo für die Nummer 11 der Schwarzgelben. Die ganze Südtribüne ehrte seine Klub-Legende. Diesen Tag werden die Fans und auch Marco Reus sicherlich nicht vergessen.

Danach folgte der Anstoß. Viele Fans wünschten sich neben einem Sieg noch etwas anderes zum Abschluss: ein Reus-Tor. In der 38. Minute war es dann soweit. Reus übernahm einen Freistoß aus 17 Metern und zirkelte ihn wunderschön in den linken oberen Winkel. Danach brachen im ausverkauften Stadion alle Dämme. Es war das 2:0 für den BVB.

BVB-Stars tragen Reus auf Schultern

Beim Torjubel kamen alle Spieler von Borussia Dortmund und trugen Reus auf ihre Schultern. Der Offensivspieler wusste vor Freude selbst nicht, was hier gerade passiert. Von den Fans gab es anschließend noch Sprechchöre für den 34-Jährigen.

Es wird allerdings nicht das letzte BVB-Spiel für Reus sein. Am 1. Juni findet das Champions-League-Finale gegen Real Madrid statt. Auch hier haben die Fans einen Wunsch: Der Abschied soll am besten mit dem sensationellen Titel in der Königsklasse gefeiert werden. Doch gegen den spanischen Rekordmeister wird das alles andere als einfach für die Schwarzgelben.