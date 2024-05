Marco Reus: Fans kommen bei emotionalem Abschied die Tränen – „Ich heule“

Die Partie gegen Darmstadt 98 wird für Marco Reus zum letzten Heimspiel für Borussia Dortmund. Nach zwölf Jahren tritt die Vereinsikone ab und verlässt die Schwarz-Gelben. Vor dem Anpfiff kam es im Signal Iduna Park zu emotionalen Szenen. Sowohl Reus als auch den Fans ist die gegenseitige Wertschätzung anzusehen!

Bereits vor dem Spiel bekam Marco Reus erste Geschenke. Trainer Edin Terzic nominierte ihn nicht nur in die Startelf, sondern machte ihn auch direkt zum Kapitän. Zusätzlich dazu enthüllte Borussia Dortmund ein riesen Graffiti von Reus. Die BVB-Fans haben ihm nun ein ganz besonderes Geschenk bereitet: Die gelbe Wand zeigte eine Mega-Choreo! Den Anhängern der Dortmunder kamen dabei die Tränen.

Marco Reus: Fans mit Mega-Choreo

Bereits nach dem Aufwärmen bekam Marco Reus seinen ersten persönlichen Abschied. Unter großem Jubel verabschiedete sich der offensive Mittelfeldspieler vor der Südtribüne. Diese hatte bereits mehrere Banner vorbereitet: „Identifikation und Loyalität sind das, wofür dein Name steht. Danke Marco!“, „100 Prozent Dortmunder“ oder „Legende“. Als die Mannschaften dann ins Stadion einliefen, kam es zum absoluten Höhepunkt.

+++ Borussia Dortmund nimmt Marco Reus in Legenden-Kreis auf – mit dieser Ehre +++

Denn die komplette Südtribüne hatte eine Mega-Choreo vorbereitet. Sie zeigte über die komplette Kurve hinweg ein BVB-Trikot mit der Trikotnummer elf von Marco Reus. Darunter stand die Aufschrift: „Danke Marco“. In den sozialen Medien reagieren die Dortmunder Fans emotional.

Fans traurig über Abgang von Vereinsikone Reus

Auf X (ehemals Twitter) häufen sich die die Lobeshymnen für die Choreo und für Marco Reus: „Das ist unglaublich. Ich heule. Wir haben die besten Fans der Welt“, „Wir werden ihn alle vermissen“, „Du wirst uns allen in der Buli fehlen“, „Geniale Choreo“ oder „Ich will das einfach nicht wahrhaben“. Die Fans wollen einen Abgang von Reus also noch nicht wahrhaben. Kein Wunder bei über 400 Pflichtspielen und fast 300 Scorerpunkten für den BVB.

Der krönende Abschluss wäre der Champions-League-Sieg. Im Finale trifft der BVB am 1. Juni in London auf Real Madrid.