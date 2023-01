Borussia Dortmund: Marco Reus legt den Finger in die Wunde – „Da gibt es keine Ausreden“

Keine Woche nach dem Jahreswechsel ist die Mannschaft von Borussia Dortmund ins Winter-Trainingslager aufgebrochen. Im spanischen Marbella will Edin Terzic zusammen mit dem Team nun den Grundstein dafür legen, dass der BVB die Rückrunde erfolgreicher gestaltet als die erste Saisonhälfte.

Um den Fans und Medien einen Einblick in das Geschehen auf den spanischen Trainingsplätzen zu geben, hält Borussia Dortmund täglich mehrere Medienrunden ab. Auch Kapitän Marco Reus der Presse gestellt und dabei den Finger in die schwarz-gelbe Wunde gelegt.

Borussia Dortmund: Reus spricht über Rückkehrer

Mit Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Sebastien Haller und natürlich Marco Reus sind in Marbella nahezu alle Akteure wieder mit dabei und können im Verlauf der Rückrunde auf den Platz zurückkehren. Zur dazugewonnenen Qualität meint Reus: „Ich glaube, dass wir dadurch mehr Breite und Qualität im Kader haben und den Konkurrenzkampf mehr schüren“.

Im Anschluss spricht der Kapitän über die Zielsetzung in den nächsten Spielen und gibt zugleich die Marschrichtung für die zweite Saisonhälfte vor. „Wir müssen von Tag eins, vom ersten Spiel an, das Rennen von hinten aufholen. Da gibt es keine Ausreden“, so der Offensivspieler.

Borussia Dortmund muss an „vielen Themen arbeiten“

Anschließend erklärte Reus, an welchen Themen die Mannschaft arbeiten muss. „Wir müssen an vielen Themen arbeiten: die Intensität im Spiel mit und gegen den Ball, die Zweikämpfe, das Defensivverhalten, Standards. Das alles hat der Trainer uns in den letzten Tagen mitgegeben. Wir müssen mit einer anderen Intensität dagegenhalten und unser Spiel aufziehen“, so Reus.

„Wir wollen wieder die Gier auf Siege, aufs Tor verteidigen, aufs Toreschießen auf den Platz bringen. Wenn wir das geschafft haben, sahen wir meistens gut aus. Das müssen wir kontinuierlich zeigen. Es waren zu viele Spiele dabei, in denen wir Ausreißer hatten“, wird der Kapitän der Dortmunder deutlich.