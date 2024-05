BVB-Star Marco Reus haut auf den Tisch: „Werden leiden müssen“

Beim Spiel gegen den FC Augsburg gab’s fast nur ein Thema: den Abschied von Marco Reus. Er wird Borussia Dortmund im Sommer verlassen. Der BVB hat den Vertrag mit dem 34-Jährigen nicht mehr verlängert. Das gab der Klub am Freitag (3. Mai) offiziell bekannt.

Bevor Reus geht, hat er allerdings noch ein Ziel fest im Blick: den Champions-League-Titel. Der Angreifer will mit Borussia Dortmund unbedingt noch einmal ins Finale der Königsklasse und dieses Mal den Titel auch in die Höhe strecken.

BVB: Marco Reus will unbedingt ins Finale

„Ich hoffe, dass wir uns am 1. Juni noch in Wembley sehen und dann hoffentlich noch mehr Grund zum Jubeln haben“, sagte Reus bei Sky kurz nach den emotionalen Szenen beim Spiel gegen den FC Augsburg. Dort wurde er minutenlang von den BVB-Fans gefeiert.

Reus hat noch ein großes Ziel: die Champions League. Dort trifft der BVB am Dienstag (7. Mai) im Halbfinalrückspiel auf Paris Saint-Germain. „Wir haben am Dienstag eine Riesenchance einen großen Erfolg zu schaffen und dem Ziel müssen wir uns alle unterordnen“, stellte Reus klar.

„Wir müssen wie richtige Männer spielen“

Und dann gab‘s vom ehemaligen Kapitän auch gleich noch eine klare Ansage ans Team: „Wir sollten zu sehen, dass wir uns nicht hinten reinstellen, dass wir versuchen, aktiv Fußball zu spielen und unsere Schnelligkeit ausspielen. Wir werden leiden müssen und viele Dinge überstehen müssen. Wir nehmen einen Vorsprung mit ins Spiel. Wir müssen wie richtige Männer spielen.“

Wo es für Reus danach weitergeht, ist noch offen. Er erklärte jetzt: „Ich liebe es auf dem Platz zu stehen, dementsprechend will ich meine Karriere auch nicht beenden, sondern ich will weiterspielen.“ Jetzt steht die Champions League aber erst einmal im Vordergrund: „Das ist ein Thema, was ich erst in den nächsten Wochen entscheiden will“, stellte Reus klar.