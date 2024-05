Borussia Dortmund – FC Augsburg: Plötzlich wird’s richtig emotional – „Ich heule“

Vor dem Spiel gegen den FC Augsburg gab’s bei Borussia Dortmund eigentlich nur ein Thema: Marco Reus. Die BVB-Legende verkündet am Freitag (3. Mai) seinen Abschied. Er wird den BVB im Sommer verlassen. Für viele Fans von Borussia Dortmund ist das ein schwerer Schlag, schließlich gehört er seit Jahren zu den Publikumslieblingen und Identifikationsfiguren beim BVB.

Kein Wunder also, dass es beim Spiel gegen den FC Augsburg plötzlich richtig emotional wurde, als Marco Reus ein Tor erzielte. Dem 34-Jährigen ging das Tor sichtlich nah und auch einige BVB-Fans kämpften wohl mit den Tränen.

Borussia Dortmund: Nach Reus-Tor wird’s emotional

Aus sportlicher Sicht hat die Partie gegen den FC Augsburg nur wenig Bedeutung, die Entscheidung in der Bundesliga ist längst gefallen, der BVB hat den Champions-League-Platz sicher. Deshalb rotierte BVB-Trainer Edin Terzić auch gewaltig durch, brachte im Vergleich zu Spiel gegen Paris Saint-Germain zehn Neue.

Zum ersten Mal seit Mitte März stand damit auch Marco Reus wieder in der Startelf von Borussia Dortmund – und das wollte er offenbar auch voll auskosten. In einem wilden Spiel mit vielen Treffern erzielte Reus in der 34. Minute das Tor zum 4:1. Nach Vorlage des Debütanten Kjell Wätjen lief der Angreifer allein aufs Tor zu und lupfte den Ball an Augsburgs Keeper Koubek ins Tor.

„Musste wieder weinen“

Beim Jubel war dem BVB-Star sofort anzusehen, wie nah ihm dieser Treffer ging. Man spürte die Erleichterung und pure Emotion beim 34-Jährigen. Seine Teamkollegen eilten sofort herbei und gratulierten. Und auch im Stadion, wo „Marco Reus“-Sprechchöre ertönten, konnte man die Gänsehaut förmlich spüren.

In den sozialen Netzwerken reagierten die Fans ebenfalls sehr emotional: „Musste wieder weinen“ und „Ich heule“ schreiben die Anhänger dort, aber auch einige Forderungen, den Vertrag noch zu verlängern gibt es.

Nach dem Abpfiff wurde Reus dann auch noch minutenlang von der „Gelben Wand“ gefeiert. Emotionale Szenen beim BVB…