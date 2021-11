Borussia Dortmund: Kapitän zeigt sich angriffslustig – „Ich glaube bis zum Schluss dran"

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Kann Borussia Dortmund diese Saison noch Deutscher Meister werden? Mit einer 1:2 Pleite gegen RB Leipzig musste der BVB zuletzt einen Dämpfer hinnehmen.

Laut Tabelle ist für Borussia Dortmund theoretisch noch alles drin. Aber praktisch auch? BVB-Kapitän Reus zeigt sich im Sport 1 Interview angriffslustig.

Borussia Dortmund: Kapitän mahnt – die Konstanz muss her

Auf die Frage, ob Reus seine Karriere mit einer Meisterschaft krönen kann, antwortet Reus entschlossen: „Ich glaube fest daran!“ Scheinbar hat der Nationalspieler auch den Schlüssel zum Erfolg erkannt. Der BVB müsse konstant sein. „Die Bayern sind seit neun Jahren ununterbrochen Meister. Das ist Konstanz pur und die große Kunst. Wir müssen da sein, wenn sie schwächeln.“

Dies sei äußerst selten der Fall. „Es ist schwierig, das muss man einfach zugeben“, merkt Reus an. Er habe die Hoffnung nicht verloren. „Aber ich glaube bis zum Schluss dran. Bei uns ist eine Entwicklung zu erkennen. Wir haben in dieser Saison nur selten die Sterne vom Himmel gespielt, aber auch mal knappe Spiele gewonnen, die auf der Kippe standen.“

Reus möchte sich den Traum erfüllen – „Werde ich alles daransetzen“

Reus sei entschlossen und habe das Ziel stets vor Augen: „Mein Ziel ist es, das große Ding mit dem BVB zu holen.“ Für Reus könnte ein Traum in Erfüllung gehen. Zwei Mal konnte Reus bereits den DFB-Pokal in die Höhe recken. Drei Mal konnte er den Super-Cup gewinnen. Eine Meisterschaft fehlt dem 32-Jährigen noch. Die möchte er definitiv noch in Schwarz-gelb holen. „Solange ich das BVB-Trikot trage und Kapitän dieser Mannschaft bin, werde ich alles daransetzen, dass wir die Schale nach Dortmund holen!“

Das könnte in dieser Saison erneut eine Herkulesaufgabe werden. Zwar sind noch einige Spiele zu spielen, jedoch hat Rekordmeister Bayern München bereits vier Punkte Vorsprung. Die Münchener sind mal wieder kaum zu stoppen. Am 04.12 kommt es zum direkten Duell. Marco Reus dürfte bereit sein. (fp)