Borussia Dortmund: Nach bitterer Enttäuschung wird ein Ex-BVB-Star doch noch erlöst – „Zweite Chance“

Vor fünf Jahren hielten alle BVB-Fans den Atem an als bekannt wurde, dass der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund einem Anschlag zum Opfer gefallen ist. Glücklicherweise verfehlte der Attentäter sein Ziel und das Team überlebte die Explosionen.

Dabei kamen alle Insassen, mit Ausnahme von Marc Bartra, sogar ohne größere Verletzungen davon. Der Innenverteidiger wurde durch die Explosion am Arm verletzt und musste einige Wochen pausieren. Dass der Spanier das anschließende Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco verpasste, wurde dabei zur Nebensache. Nun hat Bartra in einem emotionalen Post auf den Anschlag zurückgeblickt.

Borussia Dortmund: Publikumsliebling mit emotionalen Worten

Aufgrund des Anschlags verpasste Marc Bartra 2017 die beiden Champions-League-Spiele gegen die AS Monaco. Etwa ein halbes Jahr nach den fürchterlichen Ereignissen wechselte der Spanier zurück in seine Heimat, bevor es ihn im vergangenen Sommer zu Trabzonspor in die Türkei zog.

Bei Instagram teilte er nun einen emotionalen Post, der sich mit dem Anschlag vor fünf Jahren beschäftigt. Der Grund: Am vergangenen Donnerstag spielte Bartra in der Europa League erstmals seit den fürchterlichen Geschehnissen gegen die AS Monaco.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Seit mehr als fünf Jahren hatte ich ein Dorn im Auge, weil ich dieses Champions-League-Spiel gegen Monaco nicht spielen konnte. Ich musste es im Krankenhaus sehen. Aber der Fußball ist wie das Leben, er gibt einem eine zweite Chance. Letzten Donnerstag hatte ich sie und konnte das Spiel gegen Monaco in unserem Stadion erleben. Es war eine magische Nacht, in jeder Hinsicht“, schreibt Bartra unter seinen Beitrag.

Das Spiel gegen die AS Monaco endete sogar mit einem 4:0-Sieg für Bartras neuen Verein, wobei er selbst über die volle Distanz zum Einsatz kam. Doch damit nicht genug: Durch den Sieg schaffte es Trabzonspor sich an den Monegassen vorbei auf den zweiten Platz der Gruppe G zu schieben. Ein Weiterkommen für Bartra in der Europa League ist somit nochmal wahrscheinlicher geworden – ein perfekter Abend für den Spanier.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Trainer-Entscheidung steht bevor – BVB schaut genau hin

Borussia Dortmund: Bartra entwickelte sich beim BVB zum Fanliebling

Im Sommer 2016 wechselte Marc Bartra vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund. Anderthalb Jahre nach seiner Ankunft beim BVB verließ der Spanier den Klub allerdings schon wieder in Richtung seiner spanischen Heimat. Der Grund für den Wechsel war allerdings nicht die sportliche Perspektive von Bartra beim damaligen Pokalsieger, sondern vielmehr die Nachwirkungen des Anschlags auf den BVB-Bus.

Doch auch trotz seiner kurzen Zeit beim BVB, wurde er zum Publikumsliebling bei den Dortmundern. Immer wieder postet Bartra in den sozialen Netzwerken, dass ihm der deutsche Klub immer noch am Herzen liegt, was andersrum ebenso der Fall ist.

Mehr News zu Borussia Dortmund: Hannover – Dortmund: BVB-Schock! Terzic muss wohl auf ihn verzichten

Als die Dortmunder 2021 beispielsweise für die Champions League in Sevilla waren, besuchte Bartra sie und drehte Content für den YouTube-Kanal des BVB. Es kommt nicht häufig vor, dass ein Spieler den Fans nach so kurzer Zeit so ans Herz wächst und viele Anhänger werden sich wahrscheinlich immer die Frage stellen, wie viel beliebter Bartra beim BVB noch geworden wäre, wäre der Bombenanschlag nie passiert…