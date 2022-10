Borussia Dortmund plant für die Zukunft: Kommt dieses Top-Talent zum BVB?

Gefühlt ist das Sommer-Transferfenster erst seit wenigen Tagen geschlossen, doch in Wirklichkeit könnten Vereine seit dem 1. September keine Spieler mehr verpflichten. Bei Borussia Dortmund blickt man aber schon auf den Winter, wenn die Transferperiode wieder öffnet.

Denn Borussia Dortmund soll an einem Top-Talent interessiert sein. Ob der BVB auch den Zuschlag für ihn bekommt?

Borussia Dortmund plant für Zukunft

Sowohl im vergangenen Winter als auch in der Sommer-Transferperiode soll Thomas Meunier vor einem Wechsel gestanden haben. Doch der Belgier blieb bei Borussia Dortmund, wo er noch einen Vertrag bis 2024 hat. Allerdings scheint es so, als wäre der BVB nicht mehr mit dem Rechtsverteidiger zufrieden.

Um noch eine Ablöse für ihn zu generieren, muss Meunier den Verein vor Vertragsende verlassen. Die Schwarzgelben scheinen auch schon einen Nachfolger für ihn gefunden zu haben: Malo Gusto von Olympique Lyon.

Wie „90min.de“ meldet, hat der BVB das 19-jährige Talent auf der Liste. Seit 2016 spielt Malo in Lyon und absolvierte bereits 41 Pflichtspiele in der Ligue 1 und sieben in der Europa League.

Borussia Dortmund: Mehrere Interessenten

Der Youngster hat seine Stärken in der Schnelligkeit und Dynamik. Aufgrund seines jungen Alters hat er noch einige Schwächen im Positionsspiel. Dennoch gibt es bereits jetzt viele Interessenten aus den Top-Ligen Europas.

So sollen neben dem BVB auch der FC Barcelona und Atletico Madrid sowie die Premier-League-Giganten Manchester United, FC Arsenal, FC Chelsea und Manchester City großes Interesse an Gusto zeigen. Auch Italiens Traditionsverein Juventus Turin beobachtet Gusto bereits.

In Lyon hat der Rechtsverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Gusto soll einen Marktwert von rund 15 Millionen Euro haben. Olympique Lyon dürfte ein Transfer ordentlich Geld in die Kassen spülen. Ob der BVB dann den Zuschlag bekommt und auch solch eine hohe Ablöse zahlen wird, wird sich dann zeigen.