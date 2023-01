Borussia Dortmund: Klub zieht Reißleine! Ex-BVB-Trainer gefeuert

Diese Rückkehr ging mächtig in die Hose! Lucien Favre, ehemaliger Trainer von Borussia Dortmund, übernahm erst im Juli vergangenen Jahres das Amt beim französischen Erstligisten OGC Nizza, jetzt muss er schon wieder gehen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde der Ex-Coach Von Borussia Dortmund entlassen. Nizza reagiert damit wohl auf den schwachen Start nach der WM-Pause und einem blamablen Pokalaus.

Borussia Dortmund: Ex-Coach gefeuert

Der französische Fußball-Erstligist OGC Nizza hat sich wohl vom langjährigen BVB-Trainer Lucien Favre getrennt. Das berichten die Sporttageszeitung „L’Equipe“ und die Nachrichtenagentur AFP übereinstimmend. Eine offizielle Bestätigung des Klubs gab es bislang allerdings noch nicht.

Nach der WM-Pause enttäuschte die Mannschaft des ehemaligen Trainers von Borussia Dortmund mit nur einem Punkt aus zwei Liga-Spielen. Am Samstag (7. Januar) gab es dann sogar das peinliche Aus im französischen Pokal beim Drittligisten CO Le Puy (0:1).

Aktuell steht OGC Nizza in der Ligue 1 nur auf Tabellenplatz elf. Zu wenig für den Traditionsverein. Nun soll vorerst Didier Digard, früherer Coach der Reserve-Mannschaft, als Interimstrainer übernehmen.

Nächste Entlassung für Favre

Erst Ende Juni 2022 übernahm Favre das Traineramt an der Cote d’Azur, wo er in der Saison 2016/17 den Klub auf Rang drei geführt hat. Anschließen wurde der Schweizer dann Trainer bei Borussia Dortmund und wurde im Dezember 2020 nach 110 Spielen aufgrund schwacher Ergebnisse entlassen. Edin Terzic übernahm und führte den Klub in die Champions League.

Wie es für Favre nun weitergeht, ist unklar. Vor seinem Engagement bei OGC Nizza waren wohl zahlreiche andere Vereine interessiert. Auch als Nationaltrainer der Schweiz wurde der 65-Jährige gehandelt.