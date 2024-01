Borussia Dortmund: Transfer-Poker um Supertalent! Doch der BVB steht vor einem Problem

Mit Jadon Sancho und Ian Maatsen hat Borussia Dortmund bereits doppelt auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Bis zum 1. Februar um 18 Uhr haben die Schwarzgelben weiterhin die Möglichkeit, Neuzugänge zu holen. Danach ist es aber auch möglich, vereinslose Spieler unter Vertrag zu nehmen.

Bei einem Top-Talent soll Borussia Dortmund ganz weit vorne stehen. Der Youngster ist aber heiß begehrt und es gibt noch zahlreiche andere Top-Klubs, die an einer Verpflichtung interessiert sind. Bekommt der BVB den Zuschlag?

Borussia Dortmund: Transfer-Poker um Supertalent!

Wenn es in Europa und auf der Welt junge Spieler gibt, die ein großes Talent haben und im Rampenlicht stehen, gehört Borussia Dortmund oft zu den Interessenten. Das ist auch bei Lucas Bergvall der Fall. Der 17-Jährige gilt aktuell als das größte Talent in Schweden und ist dementsprechend auch heiß begehrt.

Geht es nach dem italienischen Transfer-Experten Gianluca Di Marzio, hat sich der Mittelfeldspieler von Djurgardens IF auch schon zwei Teams ausgesucht, die es in die engere Auswahl geschafft haben.

Lucas Bergvall soll einen Wechsel entweder zum BVB oder Barcelona favorisieren. Foto: IMAGO/Bildbyran

„Entweder wird es Barcelona oder Dortmund“, wird der gut informierte Journalist vom schwedischen Fachmedium „FotbollDirekt“ zitiert. In den vergangenen Wochen wurde Bergvall auch mit einem Transfer zu Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht. Die SGE scheint allerdings damit aus dem Rennen zu sein. Die Hessen sollen dabei sogar ein Angebot in Höhe von 8,5 Millionen Euro eingereicht haben – das wohl ohne Erfolg.

Wer bekommt den Zuschlag?

Es wird also entweder Borussia Dortmund oder FC Barcelona. Problem für den BVB: Die Katalanen sind wohl im leichten Vorteil. Bergvall selbst soll nämlich einen Transfer zum spanischen Top-Klub favorisieren. Schließlich ist Barca dafür bekannt, junge Spieler zu fördern und zu Top-Stars zu machen.

Gleiches gilt aber auch bei den Dortmundern. Auch hier gab es in der Vergangenheit zahlreiche Beispiele für junge Spieler, die dann zu Leistungsträgern wurden. So etwa Jude Bellingham, der mit 17 Jahren zum BVB wechselte und mittlerweile bei Real Madrid unter Vertrag steht.

Jetzt liegt es an Bergvall selbst, für welchen Klub er sich entscheidet. Einer der beiden Vereine muss dann sicherlich eine Ablöse im zweistelligen Bereich zahlen, wenn schon Frankfurt mit der Offerte von 8,5 Millionen Euro scheiterte.