Borussia Dortmund: Ist seine BVB-Zeit endgültig abgelaufen? Interessent bringt sich in Stellung

Neue Saison, neuer Kader: Bei Borussia Dortmund wird sich in der kommenden Spielzeit in der Mannschaft wieder viel Personelles ändern. Im Sommer dürften einige Profis den Verein verlassen, aber auch mit Neuzugängen ist zu rechnen.

Zu den Spielern, dessen Zeit bei Borussia Dortmund wohl ein Ende hat, gehört auch Luca Unbehaun. Der Vertrag des großen Torwart-Talents läuft aus. Ob der BVB mit dem Keeper, der seit sechseinhalb Jahren bei den Schwarzgelben aufläuft, verlängert, ist unklar. Einen Interessenten gibt es aber wohl auch.

Borussia Dortmund: Ist seine Zeit beim BVB zu Ende?

Eins machte man sich bei Borussia Dortmund keine großen Sorgen, was die Zukunft im Tor angeht. Mit Luca Unbehaun war neben Stammkeeper Gregor Kobel ein Talent da, in dem man große Hoffnungen gesetzt hatte. Doch die Situation hat sich verändert.

Denn der 21-Jährige ist hinter Kobel, Neuzugang Alexander Meyer und Marcel Lotka nur noch die Nummer vier bei den Schwarzgelben. Auch in der U23 kommt er nicht mehr wie in der vergangenen Saison zum Einsatz, da dort Lotka Stammkeeper ist.

Bei den Profis ist Kobel für die kommenden Jahre gesetzt. Auch die Ersatzkeeper dürften gegenüber Unbehaun einen Vorteil haben, weshalb Aussichten auf Einsätze oder überhaupt einer Verlängerung sehr schlecht sind. Gut möglich also, dass der Torwart am Ende der Saison den Verein verlässt. Interesse soll es dabei von einem künftigen Drittligisten kommen.

Unbehaun zu Preußen Münster?

Preußen Münster könnte nämlich ab der neuen Saison die neue Station des aktuellen Torhüters von Borussia Dortmund werden. Der Aufstieg in die 3. Liga ist nur noch Formsache.

Wie die „Bild“ berichtet, soll der Regionalligist neben zahlreichen Spielern auch an Unbehaun und Phil Beckhoff von Gladbachs U23 interessiert sein. Münsters Sport-Boss sagte dazu: „Ja, die Namen sagen mir natürlich etwas.“

Ob Unbehaun dann tatsächlich zu den Münsteranern wechselt, bleibt abzuwarten. Wäre das dann der Fall, würde er in der kommenden Saison auf die Reservemannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga treffen. Vorausgesetzt die U23 steigt nicht in die Regionalliga ab. Aktuell beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz nur sechs Punkte.