Borussia Dortmund: Deutliche Worte! Kovac fällt nach übler Szene deutliches Urteil

Borussia Dortmund kommt im Achtelfinale-Hinspiel der Champions League nicht über ein 1:1 hinaus. Die Mannschaft von Niko Kovac wirft eine gute Ausgangslage gegen OSC Lille leichtfertig weg und muss nun mit einem Unentschieden im Rücken zum schweren Auswärtsspiel nach Nordfrankreich reisen.

Im Spiel BVB – Lille gab es vor allem eine strittige Szene: das Foul von Andre Gomes an Daniel Svensson. Der Linksverteidiger von Borussia Dortmund wurde von dem Lille-Akteur böse getroffen und musste anschließend verletzt vom Platz. BVB-Coach Niko Kovac sah in der Aktion eine klare rote Karte.

Borussia Dortmund: Kovac sieht in Svensson-Foul einen Platzverweis

Svensson zeigte in seinem vierten Startelfeinsatz für den BVB – drei davon in der Champions League – einmal mehr ein gutes Spiel. Defensiv arbeitete solide und setzte offensiv immer mal wieder kleine Akzente. Allerdings nahm seine Partie ein bitteres Ende: In der Schlussphase musste der 23-Jährige verletzt runter.

Es lief die 81. Spielminute als der eingewechselte Gomes den Dortmunder unsanft zu Fall bringt. Svensson geht zu Boden, krümmte dich gleich vor Schmerzen und hielt sich das Bein. Die Zeitlupe zeigte: Der Lille-Akteur traf den Schweden an der Achillesferse – und das ganz schön böse.

++ BVB – Lille: Star-Klartext nach enttäuschendem Remis – „Darf keine Ausrede sein“ ++

Der VAR prüfte die Situation, doch Schiedsrichter Jose Maria Sanchez Martinez entschied sich gegen eine Karte – der Spanier verzichtete sogar auf Gelb. Das konnte Kovac nicht nachvollziehen. „Sehr unglücklich, natürlich ohne Absicht. Aber er ist schon oberhalb des Sprunggelenks, also zieht ihm die Achillessehne von oben bis zum Sprunggelenk runter. Das ist meines Erachtens schon eine rote Karte“, schilderte er seine Sicht auf die Szene.

Längere Pause für BVB-Neuzugang?

Letztlich kam Gomes ohne Karte davon und Svensson musste ausgewechselt werden. Allerdings schien das Knie größere Probleme als die Achillesferse zu machen. Beim Fallen verdrehte er sich das linke Knie ein wenig, er konnte nur mithilfe der Betreuer vom Platz humpeln. „Es geht ihm so weit in Ordnung, wir müssen nun die Untersuchungen abwarten“, erklärte Kovac den Gesundheitszustand seines Schützlings.

Weitere News:

Wie schwer es den schwedischen Nationalspieler letztlich erwischt hat, werden die kommenden Stunden und Tage zeigen. Fakt ist: Ein längerer Ausfall von Svensson wäre für ihn und den BVB enorm bitter. Schließlich zeigte er in seinen wenigen Wochen in Deutschland schon einige vielversprechende Leistungen. Dazu ist man in der Defensive nicht gerade üppig besetzt.