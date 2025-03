Borussia Dortmund: Aufregung um Kovac! Plant er eine große Star-Überraschung?

Die Länderspielpause ist beendet, für Borussia Dortmund und die vielen anderen Vereine geht es mit dem Liga-Alltag weiter. Am Sonntag (30. März, 17.30 Uhr) empfängt der BVB den Meisterschreck FSV Mainz 05.

Dabei muss Cheftrainer Niko Kovac in der Aufstellung ein wenig umstellen. Denn mit Marcel Sabitzer und Felix Nmecha fallen zwei Mittelfeldspieler bei Borussia Dortmund auf. Nun soll der BVB-Coach überlegen, einen Abwehrspieler dort aufzustellen.

Borussia Dortmund: Überrascht Kovac in der Startelf?

Es war die erste Nationalspieler-Abstellung in diesem Jahr, die auch nicht zu lange ging. Dennoch werden die Fans von Borussia Dortmund froh sein, dass es endlich wieder mit dem Vereinsfußball weitergeht. Für ihren Lieblingsklub geht es in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 weiter.

Zuletzt gab es bittere Nachrichten bei den Dortmundern, als die Verletzung von Marcel Sabitzer verkündet wurde. Der Österreicher hat sich eine Knieverletzung zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen. Im Mittelfeld fehlt aber auch Felix Nmecha, der immerhin bald zurückerwartet wird.

Neben Pascal Groß gelten Salih Özcan und Emre Can als Optionen für das defensive Mittelfeld. Doch es gibt wohl einen anderen Kandidaten, der überraschenderweise in den Planungen von Niko Kovac eine große Rolle spielen soll: Waldemar Anton, der bislang eine mehr als nur enttäuschende erste Saison in Dortmund erlebt.

Anton fürs Mittelfeld eingeplant

So soll Kovac überlegen, Anton für das Spiel von Borussia Dortmund gegen Mainz tatsächlich als Sechser aufzustellen. Es kommt allerdings drauf an, wie fit Neuzugang Carney Chukwuemeka ist, berichtet „Sky“. Gut für Anton: Er kennt sich auf der Sechser-Position auch aus, obwohl er Abwehrspieler ist.

Denn bei Hannover 96 hat er beispielsweise im defensiven Mittelfeld gespielt. Im BVB-Training hat Kovac ihn auch schon getestet und einstudiert. Es könnte gegen Mainz also tatsächlich zu einer großen Überraschung kommen.

Der Neuzugang kommt bislang auf 27 Pflichtspiele, die er meistens in der Innenverteidigung absolvierte. Zu Beginn der Spielzeit war Anton Stammspieler, verlor aber seinen Platz nach einigen schwachen Leistungen wieder und saß zwischenzeitlich nur noch auf der Bank. Mittlerweile plant Kovac wieder mit ihm.