Borussia Dortmund: U23 oder Profis? BVB enthüllt Wätjen-Plan

Kjell-Arik Wätjen – er gehört zu den großen Entdeckungen bei Borussia Dortmund und könnte das nächste Eigengewächs sein, dass beim BVB den großen Durchbruch schafft.

Zum Saisonende zählte Wätjen bereits zum Profi-Kader von Borussia Dortmund. Doch wie geht es für das Supertalent beim BVB in der nächsten Saison weiter? Jetzt hat er Klub seine Pläne mit Wätjen enthüllt.

Borussia Dortmund: So geht’s für Wätjen weiter

Am 4. April 2024 feierte Wätjen sein Profi-Debüt für Borussia Dortmund – und was für eins! Gegen den FC Augsburg durfte er von Beginn an ran, stand über 90 Minuten auf dem Platz und bereitete mit einem überragenden Pass einen Treffer von Marco Reus vor. Eine Woche später durfte er auch gegen den FSV Mainz 05 ran, kam von der Bank. Darüber hinaus stand er seit Anfang des Jahres bei den Champions-League-Spielen im Kader, wurde allerdings nie eingewechselt.

Zur kommenden Saison gehört Wätjen nun „dem erweiterten Profi-Kreis“ an, wie der BVB selbst verlauten ließ. Er wird die Vorbereitung mit den Profis absolvieren und auch mit ins Trainingslager reisen.

Da Wätjen noch für die U19 spielberechtigt wäre, wird er in der Youth League weiterhin für den Nachwuchs von Borussia Dortmund auflaufen. Das Gleiche gilt für Filippo Mane und Danylo Krevsun, die künftig für die U23 von Borussia Dortmund spielen.

Kabar, Campbell und Brunner dürfen bei Sahin vorspielen

Neben Wätjen werden auch U17-Weltmeister Almugera Kabar und Angreifer Cole Campbell, die in der kommenden Saison noch in der U19 spielen, einen Teil der Vorbereitung mit den Profis absolvieren. Auch Paris Brunner soll zunächst mit dabei sein.

Am 10. Juli bittet der neue Cheftrainer Nuri Sahin zum Trainingsauftakt. Am 19. Juli geht Borussia Dortmund auf Asien-Tour und am 1. August geht’s ins Trainingslager nach Bad Ragaz.