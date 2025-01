Borussia Dortmund: Star-Abgang perfekt! BVB macht es kurz vor Kiel-Kracher offiziell

Alle Augen waren bereits auf das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Holstein Kiel gerichtet, da hatte der BVB noch eine wichtige Meldung zu verkünden. Ein Abgang, der sich zuletzt bereits angedeutet hatte, ist perfekt.

Nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern auch in vielen Transferphasen zuvor, stand sein Wechsel im Raum. Nun hat Donyell Malen Borussia Dortmund nach dreieinhalb Jahren tatsächlich verlassen.

Borussia Dortmund: Malen-Abgang offiziell

Die 2:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen war also doch sein letztes Spiel für Schwarz-Gelb. Malen hat sich Aston Villa angeschlossen. Das machte der BVB kurz vor dem Kiel-Spiel offiziell. Damit ist die Wechsel-Sage um den Niederländer nun endgültig vorbei.

„Wir bedanken uns bei Donyell für dreieinhalb Jahre in Schwarzgelb. Auch wenn sich beiderseits letztlich nicht alle sportlichen Erwartungen erfüllt haben, blicken wir zurück auf schöne Momente, wichtige Tore und glauben, dass wir jetzt eine gute Lösung für alle gefunden haben. Donny, Dir und Deiner Familie alles Gute für die Zukunft“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl zu dem Malen-Abgang.

Im Sommer 2021 war der Niederländer für knapp 30 Millionen Euro von PSV Eindhoven gekommen. Seither hat er 132 Spiele für den BVB bestritten, in denen er 39 Treffer erzielte und 20 Torvorlagen gab. Nun wagt er also den Schritt in die Premiere League.

Satter Geldregen für Schwarz-Gelb

Letztlich hat es zwischen dem BVB und Malen schlichtweg nicht mehr gepasst. Auch, weil der Angreifer unbedingt wechseln wollte. Umso erfreulicher ist es aus BVB-Sicht, dass man für den 25-Jährigen noch ordentlich Geld bekommen hat. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Dortmund knapp 25 Millionen für Malen bekommen. Zudem soll man noch Bonizahlungen von knapp fünf Millionen Euro verhandelt haben.

Somit kann der BVB ungefähr die Summe wieder einstreichen, die man 2021 für Malen in Richtung Eindhoven überwiesen hatte. „Es ist ein Deal, mit dem alle Parteien gut leben können“, erklärte Kehl vor dem Spiel in Kiel gegenüber „Sky“.