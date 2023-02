Borussia Dortmund: Kehl macht nach irrer Siegesserie eine Ansage – „Unseren Atem spüren“

Sieben Siege in sieben Spielen, Platz drei in der Bundesliga und das Viertelfinale im DFB-Pokal: Für Borussia Dortmund läuft das Jahr 2023 bisher mehr als perfekt.

Während es zum Ende des vergangenen Jahres noch so aussah, als würde Borussia Dortmund im Meisterschaftsrennen überhaupt keine Rolle mehr spielen, machen die Schwarzgelben ordentlich Druck auf die Titelfavoriten. Sebastian Kehl schickt schon mal eine Kampfansage.

Borussia Dortmund: Kehl mit BVB-Ansage

Als Borussia Dortmund sich am 11. November mit einer heftigen 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach in die lange WM-Pause verabschiedete, war die Stimmung bei den Schwarzgelben mies. Das war nämlich die bereits sechste Niederlage in 15. Bundesliga-Partien. Der Rückstand auf den FC Bayern betrug schon satte neun Zähler. Auch die Champions League war plötzlich in weiter Ferne.

Fünf Spieltage später sieht die Welt beim BVB schon wieder ganz anders aus. Grund dafür ist die irre Siegesserie der Dortmunder: 4:3 gegen Augsburg, 2:1 Mainz, 2:0 gegen Leverkusen, 5:1 gegen Freiburg und 2:0 gegen Bremen. Zwischendurch feierte die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic noch einen 2:1-Pokalerfolg gegen Bochum und qualifizierte sich für das Viertelfinale.

Sportdirektor Sebastian Kehl drückte bei „Sky“ zunächst auf die Euphoriebremse. „Wir wollten uns auf uns konzentrieren“, so der ehemalige BVB-Profi. Und weiter: „Wir sammeln fleißig Punkte, um oben dran zu bleiben.“ Gleichzeitig macht Kehl den Ligakonkurrenten aber auch eine Ansage.

„Unseren Atem spüren“

„Wir wollen, dass die Mannschaften vor uns unseren Atem spüren“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund. Er lasse sich jetzt noch nicht darauf ein, ein Meisterziel auszurufen.

Nachdem es in der Bundesliga und auch im DFB-Pokal gut lief, setzte sich das auch in der Champions League fort. Der BVB empfing am Mittwoch den FC Chelsea und gewann das Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse mit 1:0.