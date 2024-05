Borussia Dortmund: Adeyemi-Hammer! Star zieht Schlussstrich – jetzt kann alles schnell gehen

Kommt es bei Borussia Dortmund zu einem überraschenden Abgang? Im Fokus steht dieses Mal überraschend Karim Adeyemi. Der 22-Jährige, der eine schwierige Saison hinter sich hat und zur Endphase immer wichtiger wurde, ist auch heiß begehrt. Allerdings sah es zuletzt nicht so danach aus, als würde es zu einem Abgang kommen. Bis jetzt.

Denn der Flügelstürmer von Borussia Dortmund hat einen Schlussstrich gezogen und seinen Berater verlassen. Einem Bericht zufolge könnte es jetzt zu einem Wechsel kommen. Der BVB steht einem Verkauf offen gegenüber.

Borussia Dortmund: Adeyemi-Paukenschlag!

Unruhe vor dem Champions-League-Finale hätte Borussia Dortmund nur ungern. Doch ausgerechnet wenige Tage vor dem Endspiel gegen Real Madrid im Londoner Wembley-Stadium sorgt ein Gerücht für Aufregung. Im Mittelpunkt steht dabei Karim Adeyemi.

Laut „Sky“ habe der Flügelstürmer seinen langjährigen Agenten verlassen. Nun sollen sogar mehrere Anfragen aus der englischen Premier League vorliegen. Was sagt der BVB dazu? Demnach stehe der Revierklub einem Verkauf von Adeyemi offen gegenüber. Sollte die Ablöse für den 22-Jährigen stimmen, darf er den Verein verlassen.

Bekanntlich zahlen die Premier-League-Vereine sehr gut, weshalb sich Dortmund bei einem Abschied des Offensivspielers auf viel Geld freuen darf. Bislang haben sich aber weder Adeyemi noch die Borussia zum Gerücht geäußert.

Interesse auch aus Spanien

Aber nicht nur aus England gibt es großes Interesse an Adeyemi. In den vergangenen Wochen und Monaten sorgten immer wieder Berichte aus Spanien für Aufregung. Demnach soll vor allem der FC Barcelona den Deutschen ganz genau beobachten und ebenfalls einen Transfer anstreben. Die Entscheidung liegt beim Profi von Borussia Dortmund.

Eine bittere Nachricht gab es für Adeyemi vor einigen Tagen: Bundestrainer Julian Nageslmann hat ihn nicht für die Europameisterschaft in wenigen Wochen nominiert. Dabei konnte der Youngster in der laufenden Saison immer wieder zeigen, wie wichtig er für die Dortmunder ist. Nach seinen Rückschlägen zu Beginn der Saison ist er immer besser in Fahrt gekommen und darf deshalb auch vom Henkelpott mit dem BVB träumen.