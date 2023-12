Borussia Dortmund: Kapitän haut auf den Tisch – seine Worte sind mehr als deutlich

Für Borussia Dortmund geht ein dramatisches Jahr zu Ende. Die verspielte Meisterschaft würden die meisten BVB-Fans wohl aus ihrem Gedächtnis löschen – und auch die Hinrunde der neuen Saison lief nicht gerade nach den Vorstellungen.

Kurz vor dem Jahreswechsel hat sich nun BVB-Kapitän Emre Can geäußert. Der 29-Jährige blickt auf das Jahr zurück und macht den Fans von Borussia Dortmund ein Versprechen für das nächste Jahr.

Borussia Dortmund: Can macht Fans ein Versprechen

„Dieses Jahr war für uns und unsere Fans sicher nicht einfach. Es war ein Wechselbad der Gefühle“, schreibt Emre Can. Worauf er damit anspielt, ist klar: Es geht vor allem um das dramatische Saisonfinale, als Borussia Dortmund im letzten Saisonspiel noch die Meisterschaft aus der Hand gab.

Was er damit auch meint, sind die zuletzt enttäuschenden Auftritte von Borussia Dortmund. Im kompletten Dezember blieb der BVB ohne Sieg, hat seit sechs Spielen in Folge nicht mehr gewonnen und somit auch den Anschluss an die Bundesliga-Spitze verloren. Die Leistungen der BVB-Stars waren dabei mehr als bedenklich.

Can verspricht nun, dass man alles dafür tun werde, 2024 besser aufzutreten. „Wir als Mannschaft suchen die Ursachen nicht bei anderen, sondern werden unser Bestes geben, die Fehler der Vergangenheit zu korrigieren und unseren Fans wieder mehr Freude zu bereiten“, schreibt der 29-Jährige.

„2024 wird Schwarz-Gelb“

Schließlich bedankt er sich bei den Fans für die Unterstützung. „Vielen Dank für eure Treue und die Kraft, die ihr uns gebt. Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. 2024 wird Schwarz-Gelb“, so Can in seinem Beitrag bei Instagram.

Am 3. Januar geht es für Borussia Dortmund weiter. Dann reist der BVB-Tross zum Trainingslager nach Marbella (Spanien).