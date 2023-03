Borussia Dortmund: Top-Talent steigt endlich ein – feiert ER bald sein Debüt?

Im vergangenen Winter hat Borussia Dortmund mit Julien Duranville das nächste hoffnungsvolle Top-Talent für ihre Offensive verpflichtet. Aufgrund einer komplizierten Muskelverletzung konnte der Belgier bislang allerdings nicht an den Trainingseinheiten seines neuen Klubs teilnehmen.

Nun meldet sich der 16-Jährige zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz von Borussia Dortmund. Sein Debüt rückt damit immer näher.

Borussia Dortmund: Duranville feiert Trainingsdebüt

Am Mittwoch (01. März) hat Julien Duranville zum ersten Mal an einem Training des BVB teilgenommen, das berichten die „Ruhr Nachrichten“. Dabei stand er sogar mit den anderen Profis der Schwarzgelben auf dem Platz. Ein Debüt des Flügelspielers steht somit nicht mehr all zu viel im Weg.

Mit Julien Duranville konnte Edin Terzic nun einen weiteren Neuzugang auf dem Trainingsplatz begrüßen Foto: IMAGO / Panoramic International

Schon kurz nach seiner Unterschrift meinte Trainer Edin Terzic, dass es der klare Plan ist, dass der 16-Jährige „Kaderspieler der ersten Mannschaft ist“. Zunächst sollen dem Bericht zufolge allerdings auch Einsätze in der U19 oder U23 der Borussen möglich sein, um dem Belgier Wettkampfspraxis zu verschaffen.

Borussia Dortmund: Feiert Duranville bald sein Debüt?

Laut den „Ruhr Nachrichten“ könnte nun sogar ein rasches Debüt von Duranville kurz bevorstehen. Sollte sich herausstellen, dass der Belgier keine Einsatzzeiten bei den U-Mannschaften benötigt und die Terzic-Elf direkt verstärken kann, soll es der Plan der Borussen sein, das Top-Talent schon im Revierderby als einen Teil des Kaders zu melden. Ob sich dieser grobe Plan bewahrheiten lässt, wird besonders von der Trainingsleistung des Flügelspielers in den kommenden Tagen sein.

„Er ist ein wendiger und trickreicher Spieler. Wir sehen sein Potenzial, aber er kommt gerade aus einer Verletzung und wird sicherlich noch einige Zeit benötigen, um sich heranzuarbeiten“, meinte Sportdirektor Sebastian Kehl bei der Bekanntgabe des Transfers im Januar. In der bisherigen Saison kam Duranville auf 14 Einsätze für den RSC Anderlecht. In diesen erzielte er zwei Tore. Nun könnte er schon bald anfangen für den BVB seine Torausbeute weiter voranzutreiben.