Borussia Dortmund: Jetzt wird es völlig verrückt! Kommt es zu diesem irren Tauschgeschäft?

Für den kommenden Sommer ist es augenscheinlich der Plan von Borussia Dortmund seine Offensive umzubauen. Durch den höchstwahrscheinlichen Abgang von Anthony Modeste wird das Sturmzentrum den BVB ebenso umgebaut werden müssen wie die offensiven Außenbahnen.

Damit mehr Kreativität in die Offensive kommt, soll Borussia Dortmund wohl an Daichi Kamda von Eintracht Frankfurt interessiert sein. Im Gegenzug hätten die Hessen dann offenbar gerne Julian Brandt vom BVB als Ersatz für den Japaner.

Borussia Dortmund: Wechseln Kamada und Brandt die Klubs?

Glaubt man den Medienberichten aus den vergangenen Tagen dann soll der BVB großes Interesse an Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt haben. Der italienische TV-Sender „Sportitalia“ berichtete sogar davon, dass der 26-Jährige in der kommenden Saison definitiv das schwarz-gelbe Trikot tragen wird.

Auf der Suche nach einem Ersatz sollen die Hessen nun ihren Blick ausgerechnet nach Dortmund richten. Wie die „Frankfurter Rundschau“ berichtet, sollen die Verantwortlichen des Europa-League-Siegers auf der Suche nach einem Nachfolger einige Kandidaten im Blick haben, darunter auch Julian Brandt. Der Spieler würde zwar ideal ins Profil der Frankfurter passen, die finanziellen Forderungen ebenso wie die Tatsache, dass der Offensivspieler selbst erstmal überzeugt werden muss, dürften allerdings die Realisierung des Transfers erschweren.

Borussia Dortmund: Brandt-Wechsel unwahrscheinlich

Die Chance, dass Brandt und Kamada bald die Klubs tauschen, dürfte auch deswegen nicht sonderlich hoch sein. Neben der Tatsache, dass die Ablöseforderungen des BVB höchstwahrscheinlich zu hoch für die Hessen sein werden, ist es unwahrscheinlich, dass die BVB-Verantwortlichen Brandt aktuell im Sommer ziehen lassen.

Nach seiner Premierensaison spielt der 26-Jährige in der laufenden Spielzeit seine erste richtig starke Saison im Trikot des BVB. Nach 21 Spielen kommt Brandt bereits auf fünf Tore und drei Vorlagen. Doch nicht nur die reinen Zahlen machen den Offensivspieler so wichtig für die Dortmunder. Im Vergleich zur Vorsaison hat der deutsche Nationalspieler besonders in der Defensivarbeit und in der Arbeit gegen den Ball zugelegt. Auch im direkten Vergleich zwischen ihm und Kapitän Marco Reus kommt der ehemalige Leverkusener besser weg. Zuletzt wurde Brandt deswegen auch häufiger von den Vereinsverantwortlichen gelobt. Dass er jetzt, nach diesen starken Leistungen und seiner gestiegenen Wichtigkeit abgegeben wird, ist daher äußerst unwahrscheinlich.