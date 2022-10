Borussia Dortmund verschärft Wechselbemühungen – die Fans dürfen sich gleich doppelt freuen

Gelingt in den Transferverhandlungen jetzt endlich der Durchbruch? Seit Längerem wird Borussia Dortmund ein Interesse an dem Youngster nachgesagt. Neue Berichte legen nahe, dass der Verein seine Bemühungen um den Spieler jetzt intensiviert.

Für die Fans wäre das gleich ein doppelter Grund zur Freude. Einerseits bekäme Borussia Dortmund mal wieder ein vielversprechendes Talent in die Mannschaft. Einerseits könnte ein anderer Spieler so noch länger gehalten werden.

Borussia Dortmund: Bruder von BVB-Star im Anflug?

Der BVB holte ihn als jungen Spieler ins Ruhrgebiet. Dort gelang ihm auf Anhieb der Durchbruch. Heute gilt es als kommender Weltstar und steht bei allen großen Vereinen auf dem Zettel. Einen ähnlichen Weg könnte auch sein Bruder gehen.

Bei Fans von Borussia Dortmund dürfte es bereits geklingelt haben. Die Rede ist von Jude und Jobe Bellingham. Während Jude dieser Tage in Dortmund in aller Munde ist, wird auch sein jüngerer Bruder immer wieder mit einem BVB-Wechsel in Verbindung gebracht.

Borussia Dortmund ist wohl an Jobe Bellingham interessiert. Foto: IMAGO / News Images

Englische Medien berichten über neuen Anlauf

Umso genauer wird verfolgt, wenn der Birmingham-Profi bei seinem großen Bruder zu Besuch ist. Bisher hielten sich die Dortmunder Verantwortlichen mit ihren Bemühungen bedeckt. Doch laut englischen Medien soll jetzt der nächste Schritt gegangen werden.

Wie das Portal „Football League World“ erfahren haben will, geht Borussia Dortmund bei Jobe nun in die Vollen. Dies hätten Quellen dem Portal bestätigt. Obwohl mit Liverpool, Chelsea oder Manchester United weitere Schwergewichte im Rennen sind, soll der BVB gerade wegen des Beispiels von Jude gute Chancen bei Jobe haben.

Bleibt Jude bei Borussia Dortmund wenn Jobe kommt?

Bellingham ist beim deutschen Vizemeister ein Sympathieträger. Sein jüngeres Geschwisterkind dürfte dem in nichts nachstehen, ticken sie doch recht ähnlich. Eine Verpflichtung Jobes könnte für den Klub aber noch eine andere Dimension haben.

Eventuell könnte man Jude so einen Anreiz schaffen, noch etwas länger im Ruhrgebiet zu bleiben, um mit seinem Bruder spielen zu können. Angesichts der derzeitigen Abgangsgerüchte wäre das Balsam für die Fan-Seelen beim BVB.