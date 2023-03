Borussia Dortmund: BVB-Star plötzlich in der Kritik – „Nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben“

Nach zehn Siegen am Stück bekam Borussia Dortmund zuletzt innerhalb von fünf Tagen gleich zwei dicke Dämpfer. Nach dem bitteren Champions League-Aus gegen den FC Chelsea konnte man auch das Revierderby gegen Kellerkind Schalke nicht gewinnen. Der BVB erlitt so einen kleinen Rückschlag im Kampf um die deutsche Meisterschaft.

Einen Spieler, der sowohl in London als auch auf Schalke durchaus enttäuschte, war Jude Bellingham. Der Shootingstar von Borussia Dortmund steht in den vergangenen Wochen etwas neben sich. Nun bekommt er für seinen Auftritt im Derby ordentlich Kritik ab.

Borussia Dortmund: Harte Analyse von Matthäus

Im Spiel gegen den S04 zeigte Jude Bellingham sicherlich nicht seine beste Saisonleistung. Während der junge Mittelfeldspieler in den vergangenen Wochen und Monaten der Anker im Spiel des BVB war, blieb er auf Schalke weit unter den Erwartungen. Für Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus hatte das BVB-Wunderkind sogar einen entscheidenden Anteil am Punktverlust der Dortmunder in Gelsenkirchen.

„Er hat bei beiden Gegentoren nicht unbedingt eine gute Figur abgegeben“, erklärte der 61-Jährige. „Beim ersten Tor hat er den Ball im Mittelfeld verloren, war nicht aggressiv. Er hat die Situation vielleicht unterschätzt. Und beim zweiten Tor ist er nicht in den Zweikampf gegangen“, ergänzte Matthäus. Harte Worte vom Ex-Bayern-Profi.

Am Ende der Partie stand für den 19-Jährigen die Kicker-Note 4,0 auf dem Papier. Mit die schlechteste Saisonleistung von Bellingham. Viele Anhänger des BVB fragen sich, was mit ihrem Starspieler los ist. Ist er mit den Gedanken schon bei einem anderen Verein? Ist er verletzt? Diese Fragen stellen sich wohl viele Borussen.

Knie-Verletzung das große Problem?

Tatsächlich flachte Bellinghams Formkurve nach Top-Auftritten in der Hinserie zuletzt sichtlich ab. Sind gesundheitliche Probleme der Grund? Seit Anfang Februar soll der Youngster nach einem Schlag im Training an Knieproblemen leiden. Über einen Monat später spielt Bellingham immer noch mit einer Bandage am linken Bein. „Er lässt sich in den letzten Wochen regelmäßig behandeln. Das mag am Ende womöglich ein, zwei Prozent kosten“, verriet BVB-Sportchef Sebastian Kehl nun. Er hoffe aber, „dass wir das schnell in den Griff kriegen“, ergänzte der Funktionär.

Nach dem Spiel gegen den 1. FC Köln geht es erstmal in die Länderspielpause. Vielleicht sollte der BVB-Youngster, anstatt für die Three Lions aufzulaufen, in Dortmund bleiben und sich nach den vielen Spielen richtig behandeln lassen und seine Kniebeschwerden auskurieren. Denn nach der Pause geht es direkt mit dem Spiel gegen den FC Bayern weiter. Die Partie in München könnte möglicherweise schon vorentscheidend im Kampf um die Meisterschaft sein. Da könnte Borussia Dortmund durchaus einen top fitten Bellingham gebrauchen.