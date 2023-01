Borussia Dortmund geht bei Jude Bellingham All-in: SO will der BVB das Supertalent halten

Borussia Dortmund ohne Jude Bellingham? Für viele Fans mittlerweile unvorstellbar. Der Youngster ist mit seinen 19 Jahren aus der Startelf der Schwarzgelben nicht mehr wegzudenken und gehört zu den absoluten Leistungsträgern.

Gleichzeitig macht sich das Mega-Talent mit jeder guten Performance immer begehrter. Zahlreiche Top-Klubs wollen den Mittelfeldstar von Borussia Dortmund haben. Doch der BVB will ihn nicht einfach so hergeben. Mit aller Macht versucht man jetzt in Dortmund, den Superstar zu halten.

Borussia Dortmund geht bei Bellingham All-in

Die Liste der Interessenten wird immer länger. Real Madrid und der FC Liverpool sollen zu den Top-Favoriten gehören. Jude Bellingham ist heiß begehrt. Wohin zieht es ihn im Sommer? Oder bleibt er doch bei Borussia Dortmund? Der BVB jedenfalls will das Talent am besten langfristig halten.

Vor Kurzem wurde bekannt, dass die Schwarzgelben für Bellingham ein Vertragsangebot vorbereitet haben, nun bringt die englische „Sun“ auch eine Summe ins Spiel. Damit der Youngster noch lange im BVB-Dress spielt, soll er umgerechnet 250.000 Euro pro Woche, also über zehn Millionen jährlich, verdienen. Damit wäre der 22-fache englische Nationalspieler umgehend Topverdiener beim Bundesligisten.

BVB will Bellingham um jeden Preis halten

Ob Bellingham und seine Berater das Angebot annehmen werden? Geht es nach dem Boulevardblatt aus England, ist davon auszugehen, dass der begehrte Mittelfeldstar ablehnen wird. Es ist wahrscheinlicher, dass er in Liverpool, Madrid oder auch in Manchester höchstwahrscheinlich noch mehr holen wird. Die interessierten Klubs sollen dem Teenager ein Gehalt von knapp 350.000 Euro pro Woche anbieten. Das entspräche einem Jahresgehalt von knapp 17,8 Millionen Euro. Offiziell bestätigt ist der Wechselwunsch des 19-Jährigen allerdings noch nicht.

Im Gespräch ist zudem eine mögliche Ablösesumme bis zu 150 Millionen Euro, die Borussia Dortmund kassieren könnte. Diese Einnahmen könnte der BVB immerhin verkraften.