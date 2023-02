Borussia Dortmund will sich nicht kampflos ergeben – bei DIESEM Poker macht der BVB wohl ernst

Für Borussia Dortmund geht es in den verbleibenden 15 Bundesligaspielen um die Qualifikation für die Champions League. Doch nicht nur aus Finanz- und Prestigegründen hat dieses Ziel oberste Priorität. Es geht auch darum, weiterhin attraktiv genug für Star-Talente und Top-Spieler zu bleiben.

Borussia Dortmund stand in den letzten Jahren immer dafür, junge Talente zu Stars zu machen. Während in der Vergangenheit diese dann nicht mehr zu halten waren und man immer wieder Leistungsträger abgeben musste, soll sich dies bei einem aktuellen Top-Spieler ändern.

Borussia Dortmund: Begehrter Star soll bleiben

Jude Bellingham ist zweifelsohne einer der besten Mittelfeldakteure der Bundesliga. Mit gerade einmal 19 Jahren dirigiert der Engländer das BVB-Zentrum und überzeugt durchweg mit hervorragenden Leistungen. Er ist ein Allrounder, der für Edin Terzic längst unverzichtbar geworden ist. Ohne ihn läuft bei Borussia Dortmund nicht viel zusammen, er ist der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Schwarz-Gelb.

Nicht zuletzt wegen seiner unheimlichen Qualität gepaart mit einer beeindruckenden Konstanz, steht der Engländer auf dem Zettel vieler internationalen Spitzenteams. Unter anderem der FC Liverpool, Manchester City und Real Madrid buhlen um den Youngster.

Trotz der Begehrlichkeit versuchen die Westfalen alles dafür zu tun, damit Bellingham auch über den Sommer hinaus bleibt. Dass die gehandelten Vereine sowohl finanziell als auch, in Bezug auf Titeln, perspektivisch besser aufgestellt sind, ist kein Geheimnis. Dennoch möchte der BVB an die Schmerzgrenze gehen, um den Superstar zu halten.

BVB: Liverpool in der Pole-Position

Laut „Sport1“-Journalist Patrick Berger sei der FC Liverpool momentan die heißeste Spur, wenn es um die Zukunft Bellinghams geht. Das Team von Jürgen Klopp macht zudem kein Geheimnis daraus, dass der englische Nationalspieler ein Kandidat für den LFC ist. „Wir wären ja blöd, wenn wir ihn nicht auf dem Schirm hätten“, verriet Klopp Anfang Januar im Gespräch mit der „Sport Bild“.

Liverpool befindet sich momentan allerdings in einer tiefen Krise. Auf Platz 10 stehend droht der Traditionsverein die Champions League-Qualifikation zu verpassen. Es sei gut möglich, dass der BVB-Star Liverpool bereits zugesagt hätte, wenn die Engländer auf Platz zwei oder drei ständen, erklärte Berger.

Für Bellingham möchte der BVB tief in die Tasche greifen. Im Raum steht ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro. Ein konkretes Angebot habe Schwarz-Gelb jedoch noch nicht abgegeben. „Man wolle vom Spieler erst wissen, was er will“, so Berger. Mitentscheidend um einen Bellingham-Verbleib wird die Qualifikation für die Champions League sein. Schafft der BVB es nicht, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, ist der Mittelfeldstar wohl ohnehin nicht zu halten.