Bei Borussia Dortmund blieb ihm der Durchbruch verwehrt: Jetzt hat dieser Ex-BVB-Kicker endlich seinen Platz gefunden

2017 holte Borussia Dortmund Jeremy Toljan als vielversprechendes Talent aus Hoffenheim, legte damals sogar 7 Millionen Euro Ablöse auf den Tisch. Die Erwartungen konnte er jedoch nie erfüllen.

Inzwischen hat Jeremy Toljan Borussia Dortmund verlassen und hat seinen Platz im Fußball-Geschäft gefunden. Bei seinem neuen Arbeitgeber ist er gesetzt.

Borussia Dortmund: Nach Abgang – Toljan in Italien gesetzt

Mit großen Hoffnungen wechselte Toljan 2017 zum BVB, kam in seiner ersten Saison sogar auf 23 Einsätze, verlor dann aber sogar seinen Platz im Kader. Nach einem halben Jahr ohne einen einzige Spielminute ließ sich Toljan an Celtic Glasgow ausleihen. Wirklich glücklich wurde er dort aber auch nicht.

Bei seiner Rückkehr nach Dortmund im Sommer 2019 war ein Verbleib kein Thema, deshalb schickte ihn der BVB gleich weiter nach Italien. Dort scheint er bei US Sassuolo inzwischen seinen Platz in der großen Fußball-Welt gefunden zu haben.

In der Gemeinde in der Emilia-Romagna fühlt sich Toljan offensichtlich pudelwohl und bekommt nach eigenen Angaben den vollen Rückhalt der sportlichen Führung. Auf Anhieb setzte sich Toljan auf der Rechtsverteidigerposition durch, kam regelmäßig zum Einsatz und ist bis heute absoluter Stammspieler. Kein Wunder also, dass Sassuolo nach zwei Jahren Leihe im Sommer 2021 die Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro zog und den 28-Jährigen fest verpflichtete.

Toljan kurbelt Karriere wieder an

Toljan hat sich von dem Karriereknick beim BVB inzwischen komplett wieder erholt, steht voll im Saft und zieht mit seinen Leistungen sogar neue Interessenten auf sich. Der VfL Wolfsburg soll ihm im Sommer auf dem Zettel gehabt haben. Spekuliert wurde zwischenzeitlich über einen Wechsel zum FC Sevilla und sogar der FC Bayern München fiel schon im Zusammenhang mit Toljan.

Der Schritt zurück von Borussia Dortmund, einem Spitzenteam in Deutschland, ins Ausland zu US Sassuolo, einem Mittelfeldklub in der italienische Serie A, hat sich für Jeremy Toljan voll ausgezahlt.