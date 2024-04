Borussia Dortmund spitzt die Ohren – BVB-Flirt spricht über möglichen Wechsel

Wie stellt sich Borussia Dortmund im Sommer neu auf? Zwar konnte man vor wenigen Tagen die jahrelange Sieglosserie in München beenden. Doch die Qualifikation für die Champions League steht weiterhin auf wackeligen Füßen – und das ist nicht der Anspruch des BVB.

Daher könnte es nach der Saison einige Transferbewegungen geben. In den letzten Wochen wurde bereits Jerdy Schouten von der PSV Eindhoven als mögliches Transferziel von Borussia Dortmund ausgemacht. Der Spieler äußert sich zum vermeintlichen Interesse.

Borussia Dortmund: Schouten eine Option?

Im defensiven Mittelfeld des BVB sehen zahlreiche Fans und Experten eine der Baustellen des Kaders. Emre Can konnte nur selten an die Leistungen anknüpfen, die ihn im vergangenen Sommer ins Kapitänsamt hievten. Ersatzmann Salih Özcan fehlt ebenso die Konstanz.

Legen die Dortmunder Verantwortlichen also nach? Schon seit einigen Tagen steht der Name Jerdy Schouten im Raum (hier mehr dazu lesen). Der Niederländer spielt in der unglaublichen Saison Eindhovens (24 Liga-Siege in 28 Spielen, erste Niederlage erst vor wenigen Tagen) eine entscheidende Rolle – und konnte auch beim direkten Champions-League-Duell gegen Borussia Dortmund auf sich aufmerksam machen. Folgt der nächste Schritt?

„Ein sehr gutes Team“

Gegenüber „Sky“ hat er sich nun um die Gerüchte zu seiner Person geäußert. Er habe davon gelesen, berichtet er in einem kurzen Video, dass Reporter Florian Plettenberg jetzt auf „X“ veröffentlichte. Dieses entstand wohl im Rahmen des Länderspiels zwischen Deutschland und den Niederlanden, bei dem Schouten auch im Einsatz war.

„Ich sage mir aber immer, dass ich bis Sommer nichts von sowas hören will“, weicht der Spieler aus. Erst dann werde er gucken, was die Zukunft bringen kann. „Aber ich bin auch sehr glücklich bei PSV. Ich muss also auch nicht wechseln“, stellt er klar. Allerdings: Auf dem Zettel hat er den BVB definitiv. „Sie sind ein sehr gutes Team“, so Schouten.

Borussia Dortmund: Ablöse nötig

Klar ist, dass Dortmund wohl tief in die Tasche greifen müsste. Schouten hat einen langfristigen Vertrag bis 2028. Einen vorzeitigen Ausstieg würde sich Eindhoven sicherlich fürstlich entlohnen lassen.

Jedoch könnte Borussia Dortmund mit einer Verpflichtung gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn Schouten kann nicht nur im defensiven Mittelfeld, sondern auch in der Innenverteidigung spielen. Und da hat der BVB auch Nachholbedarf.