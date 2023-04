Borussia Dortmund: BVB-Trainer macht unmissverständliche Ansage – „Das hat natürlich Priorität“

Während die Profimannschaft von Borussia Dortmund aktuell um die deutsche Meisterschaft kämpft, könnte es bei der U23 genauso spannend werden. Allerdings müsste man in dem Fall die Tabelle der 3. Liga umdrehen.

Denn dort kämpft Borussia Dortmund gegen den Abstieg in die Regionalliga West. Sechs Punkte trennen der Reservemannschaft der Schwarzgelben von einem direkten Abstiegsplatz. Vorher sah alles noch brenzliger aus. Doch seit der Ankunft von Jan Zimmermann hat sich alles etwas stabilisiert. Der BVB-Coach machte in einem Interview jetzt eine deutliche Ansage.

Borussia Dortmund-Trainer macht unmissverständliche Ansage

Als am 8. Februar Jan Zimmermann neuer Trainer der U23 von Borussia Dortmund wurde, sah eigentlich fast alles nach einem Abstieg der Reservemannschaft aus. Zu dem Zeitpunkt enttäuschte das zweite Team der Schwarzgelben auf ganzer Spur, nachdem Coach Enrico Maaßen den Verein verließ und sich dem FC Augsburg anschloss.

Doch seit der Ankunft des neuen Trainers haben sich die Dortmunder etwas stabilisiert. So gab es in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt aber weiterhin sechs Punkte. In der 3. Liga sind noch sechs Spiele zu absolvieren.

Zimmermann, der die U23 in einer tiefen Krise übernahm, richtet beim BVB den Fokus dabei nicht nur auf die sportlichen Ergebnisse sondern auch auf die Talentenwicklung. „Wenn man sich dazu entschließt, eine U23 zu trainieren und dann auch noch bei Borussia Dortmund, dann weiß man, dass es darum geht, Spiele zu gewinnen und erfolgreich zu sein. Aber parallel dazu auch, Spieler weiterzuentwickeln und das auf höchstem Niveau. Deswegen ist es auch für den Verein erstmal wichtig, in dieser Liga zu bleiben. Das hat natürlich Priorität“, so der BVB-Coach gegenüber dem Portal „schwatzgelb“.

„Gehört zu einer Entwicklung dazu“

Der 43-Jährige betont, dass die Spielerentwicklung bei Borussia Dortmunds U23 definitiv wichtig sei, aber: „Trotzdem ist es gerade in den engen Spielen wichtig, den ein oder anderen erfahrenen Spieler auf dem Platz zu haben. Die werden uns gerade in der letzten Phase sicherlich helfen können.“

In der U23 gibt es viele BVB-Talente, die unbedingt zum Profiteam aufsteigen wollen. Auch um die muss sich Zimmermann kümmern. Die brauchen besonders viel Unterstützung bei der Entwicklung. „Dazu gehören klare Regeln und klare Aufgaben, aber dann auch ein gewisser Freiraum, in dem sie sich auch entfalten können. Dann auch die Unterstützung, dass sie auch immer das Gefühl haben, dass sie Fehler machen dürfen, wenn sie motiviert und fleißig sind, diese Fehler dann auch wieder auszubügeln und aus diesen Fehlern zu lernen. Das gehört im Endeffekt zu einer Entwicklung dazu“, erklärt der Coach.

Am kommenden Wochenende gastiert die U23 des BVB beim SC Verl. Dann soll ein weiterer Sieg dazu beitragen, dass der Klassenerhalt in der 3. Liga – nach dieser mehr als nur schwachen Hinrunde – gelingt.