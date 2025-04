Borussia Dortmund: Knoten endlich geplatzt? BVB-Fans hoffen auf Hammer-Wende

Das ist mal ein Zeichen an die Konkurrenz! Borussia Dortmund gewinnt höchst überzeugend beim SC Freiburg (4:1) und untermauert die Ambitionen, doch noch ins internationale Geschäft zu kommen. Nach dem Sieg gegen Mainz (3.1) konnte man nun zwei direkte Konkurrenten besiegen.

Bei dem Auswärtssieg in Breisgau gab es für Borussia Dortmund neben dem Sieg einen weiteren Grund zu jubeln: Jamie Gittens hat erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit wieder getroffen. Kommt er nun wieder richtig in Schwung?

Borussia Dortmund: Gittens-Knoten geplatzt!

Gittens beendet seine dreimonatige Durststrecke! Mitte Januar hatte Gittens zuletzt getroffen – damals gelang ihm bei der 2:4-Pleite in Kiel ein Treffer. Im Anschluss musste er lange warten und sich aus diesem Loch herauskämpfen. Das ist ihm nun gelungen! In der 70. Minute ist der Engländer eingewechselt worden, nur acht Minuten später traf er zum zwischenzeitigen 4:0.

Die vergangenen Wochen und Monate waren für Gittens alles andere als einfach. Unter Niko Kovac ist er längst nicht mehr so gefragt wie noch in der Hinrunde unter Ex-Coach Nuri Sahin. Seine Form aus den ersten Spielen hatte er nahezu komplett verloren. Hat er mit seinem Tor nun die Wende eingeläutet?

Fakt ist: Ein Gittens in Topform kann der BVB gut gebrauchen. Mit Blick auf die kommenden Wochen könnte er zu einem echten Faktor für Schwarz-Gelb werden. Pünktlich zum Saisonendspurt scheint man mit Gittens wieder rechnen zu können!

Ruft die Startelf wieder?

Die anstehenden Aufgaben werden alles andere als einfach – in der Champions League geht es gegen Barcelona, in der Liga unter anderem noch gegen die Bayern, Gladbach und Leverkusen. Da kann man einen gut aufgelegten Gittens gebrauchen. Für ihn geht es nun darum, weiter in die Spur zurückzufinden. Dann könnte bald auch wieder ein Startelfplatz auf ihn warten.

Seit Mitte Februar stand er nur einmal in der Startformation – beim 0:1 gegen Augsburg. Sollte er die Leistung aus Freiburg in den kommenden Wochen bestätigen können, wird er bald wohl wieder von Beginn an ran dürfen! Beim BVB hofft man indessen, dass es nicht für das gesamte Team, sondern auch für Gittens persönlich weiter bergauf geht.