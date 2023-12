Borussia Dortmund: Geschenk unterm Weihnachtsbaum? Von dieser Rückkehr träumt jeder BVB-Fan

Borussia Dortmund muss im Winter nachlegen – da sind sich die meisten Fans einig. Still und heimlich träumen sie dabei von einer ganz besonderen Rückkehr. Macht der BVB ihnen ein ganz besonderes Weihnachtsgeschenk?

Während auf den Flügeln fast alle Stars enttäuschen, sehnen sich die Fans nach einem Superstar, der bei Borussia Dortmund einst für Wirbel, Jubel und ganz viel Freude sorgte. Und: Eine Rückkehr ist alles andere als ausgeschlossen.

Borussia Dortmund: Fans träumen von Mega-Rückkehr

Nach seinem Wechsel war nichts mehr wie zuvor – weder beim BVB noch bei Jadon Sancho. Dortmund sucht bis heute verzweifelt nach einem Flügelstürmer, der auch nur im Ansatz so abliefert wie einst der Brite. Und Sancho? Der ist bei Manchester United totunglücklich. Lange kämpfte er mit der Eingewöhnung und dem 85-Millionen-Rucksack, dann verscherzte er es sich mit Trainer Erik ten Hag und sitzt inzwischen suspendiert vor dem Fernseher, wenn sein Team spielt.

Eine weitere Zusammenarbeit mit United scheint ausgeschlossen, ein Abgang im Winter höchstwahrscheinlich. Und schon zucken alle BVB-Fans zusammen. Liegt ihr Liebling bald unterm Weihnachtsbaum und wird zum schönsten schwarzgelben Geschenk?

BVB denkt an Rückkehr – zögert aber

Die Vorzeichen stehen nicht schlecht. Borussia Dortmund beschäftigt sich offenbar mit einer möglichen Rückhol-Aktion. Angesichts des krachenden Niedergangs ihres Ex-Stars dürfte die Ablöse stemmbar und weit unterhalb der 85 Millionen Euro liegen, für den der BVB seinen Liebling 2021 nach England ziehen ließ.

Aber: Die BVB-Offiziellen zögern auch. Nuri Sahin, Shinji Kagawa, Mario Götze… zu viele Rückhol-Aktionen gingen schon in die Hose. In jüngerer Vergangenheit hatte sich eigentlich nur das Comeback von Mats Hummels bezahlt gemacht. Und: Sancho scheint mental angeschlagen. Zeitweise nahm United ihn sogar aus der Mannschaft, damit er sich in einem individuellen Trainingslager vom Druck befreien kann.

Obendrein ist der 23-Jährige in Manchester nun auch als Unruheherd verschrien. Dort hatte er sich keine Freunde gemacht. Nicht nur mit dem Ten-Hag-Zoff, sondern auch schon vorher nicht mit schwachen Trainingsleistungen und Fifa-Zockerei bis tief in die Nacht. Sogar Lügen wurden ihm von seinem Trainer vorgeworfen.

Borussia Dortmund wird abwägen müssen. Schlägt Jadon Sancho ein wie damals, wäre keine Ablöse zu hoch für den Edeltechniker. Die Gefahr, dass die nächste Rückholaktion floppt, scheint jedoch hoch.