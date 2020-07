Borussia Dortmund: Chancen auf Sancho-Abgang steigen – Jetzt steht fest, dass...

Geht Jadon Sancho oder bleibt er? Diese Fragen stellen sich die Fans von Borussia Dortmund.

Im Poker um Jadon Sancho gibt es jetzt eine neue Entwicklung. Die Chancen auf einen Wechsel des Stars von Borussia Dortmund sind gestiegen.

Borussia Dortmund: Chancen auf Sancho-Abgang zu Manchester United gestiegen

Dass Manchester United den BVB-Kicker Jadon Sancho gerne verpflichten würde, ist bekannt. Die Engländer baggern schon seit einiger Zeit an dem 20-Jährigen. Eine Entscheidung im Sancho-Poker ist bis heute nicht gefallen.

Manchester United kann sich aber jetzt besser Chancen auf eine Verpflichtung von Sancho ausrechnen. Am letzten Spieltag der Premier League haben die „Red Devils“ die Champions League fix gemacht.

Das ist Jadon Sancho

Geboren am 25. März 2000 in London, England

Saisonstatistik in der Bundesliga: 32 Spiele, 17 Tore, 17 Vorlagen

Wechselte 2017 für 7,84 Millionen Euro von Manchester City zu Borussia Dortmund

Sein Marktwert: Ca. 117 Millionen Euro

Dank eines 2:0-Erfolges gegen den direkten Konkurrenten Leicester City beendet United die Saison noch auf Platz drei und steht damit sicher in der Champions League. Mit einem überragenden Lauf nach der Corona-Pause hat Manchester United den Sprung noch geschafft. Seit dem Restart verlor das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer kein einziges Spiel mehr.

Wechselt BVB-Star Jadon Sancho zu Manchester United? Foto: SVEN SIMON-Groothuis-Witters

Champions League sorgt für gute Argumente und Geld

Durch die Teilnahme an der Champions League hat United jetzt bessere Argumente um Jadon Sancho zu überzeugen. Zu einem Europa-League-Team wäre der England-Star sicherlich nur ungern gewechselt.

Aber das ist nicht alles: Die Einnahmen von Manchester United erhöhen sich durch die Champions League deutlich. Platz drei spült deutlich mehr Geld in die Kassen des Traditionsklubs und macht mehr Kohle für einen Sancho-Transfer locker.

Ultimatum ist gesetzt

Borussia Dortmund hat ein Ultimatum gesetzt. Bis zum Saisonstart am 11. September (DFB-Pokal) will der BVB laut „WAZ“ eine Entscheidung. Von der geforderten Ablösesumme in Höhe von 120 Millionen Euro wollen die Dortmunder nicht abrücken.

Jetzt liegt es an Manchester United, dem BVB ein überzeugendes Angebot zu unterbreiten, wenn sie Jadon Sancho in diesem Sommer verpflichten wollen. Die Chancen sind durch die Champions League sicher größer geworden. (fs)