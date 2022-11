Borussia Dortmund: Ex-Spieler Sancho von Airline gedemütigt – „Herzlos“

Der Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United war für Jadon Sancho bislang alles andere als erfolgreich. Sportlich ging es für den einst gefeierten Youngster bei den „Red Devils“ schwer bergab.

Vorläufiger Tiefpunkt der noch jungen Karriere: Jadon Sancho darf nicht mit England zur WM 2022. Schlimm genug. Doch im Netz wurde der Ex-Star von Borussia Dortmund von der Billig-Airline Ryanair obendrein übel gedemütigt.

Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star Jadon Sancho von Ryanair verspottet

So manches Social-Media-Team versucht, seinem Unternehmen mit lustigen Sprüchen und Memes Aufmerksamkeit zu generieren. So auch Ryanair. Das Flugunternehmen aus Irland landete mit kecken Scherzen schon so manchen Lacher. Diesmal ging die Billig-Airline aber zu weit – finden zumindest sehr viele Nutzer. Ryanair machte einen Spaß auf Kosten von Jadon Sancho, für den der Konzern Kritik erntet.

Am Donnerstag hatte Nationaltrainer Gareth Southgate Englands Kader für die WM 2022 in Katar bekanntgegeben. Ein Hammer: Sancho schaffte es nicht ins Team. Der einst gefeierte Star von Borussia Dortmund steckt bei ManUnited tief in der Formkrise und muss bei der Weltmeisterschaft deshalb zuhause bleiben.

Tweet an Sancho kommt nicht gut an

Ein heftiger Schlag für den Youngster, der für so viel Geld und mit so viel Vorschusslorbeeren auf die Insel zurückkehrte. Am Boden zerstört musste Sancho dann auch noch Hohn und Spott über sich ergehen lassen. Ryanair machte einen fiesen Witz auf Kosten des 22-Jährigen.

Nach der für Sancho so bitteren Kader-Verkündung twitterte die Airline: „Sancho, wir würden dich trotzdem noch irgendwo hin fliegen“ mit einem Kuss-Emoji hintendran. „Das ist nicht cool“, findet Ravel Morrison, früherer United-Spieler. „Herzlos“, werfen andere Ryanair bei Twitter vor.

Die Reaktionen werden noch deutlicher:

„Wir schaffen also den Präzedenzfall, dass es für große globale Unternehmen in Ordnung ist, junge Athleten zu verspotten? Beschämender Tweet.“

„Sancho ist höchstwahrscheinlich komplett am Boden zerstört, dass er nicht ausgewählt wurde, und Sie denken, es ist in Ordnung, ihn in der Öffentlichkeit zu verspotten, wenn Sie keine Ahnung haben, wie es ihm gerade geht?“

„Nur weil ihr eine billige Fluggesellschaft seid, heißt das nicht, dass ihr billige Witze auf Kosten eines jungen Fußballers machen müsst, der schon vom letzten Turnier gezeichnet ist, an dem er teilgenommen hat.“

2021 hatte Jadon Sancho im Heim-Finale Englands gegen Italien Verantwortung übernommen und war im Elfmeterschießen angetreten. Nachdem (unter anderem) er verschossen hatte, war er Opfer heftiger rassistischer Beleidigungen und Bedrohungen geworden.